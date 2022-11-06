15年YG偶像彩妝師教妳4大冷門化妝技巧　讓粉底液重生、野生眉超自然

記者李薇／台北報導 圖／pexels

擁有15年資歷的YG化妝師朴東民經常在社群分享化妝技巧，因此擁有大批追蹤者，最近他就更新4個只有彩妝師才知道的冷門小知識，不僅可以讓買錯的彩妝單品廢物重生，更是可以省下一大筆錢，身為美妝控怎麼可以不學會。

1.粉底液買錯色號

粉底液買錯色號或是肌膚曬黑變白，都會讓手邊的單品沒辦法再用下去，朴東民就分享，如果是買到黃一階的色號，可以使用紫色妝前乳以3：1的比例混合，提亮粉底顏色；如果是粉底液太白了，可以挑選液狀的修容或是深色遮瑕液，混合就能降低顏色的深淺。

2.氣墊粉餅用到光了

氣墊粉餅在設計上，是利用裡面的海綿將粉底液透過按壓的手法沾取到粉撲，通常按壓不出粉底液，就以為是用光了，但其實海綿下方還剩下很多，除了可以用工具把海綿翻過來持續使用之外，還能夠把氣墊粉餅倒過來存放，下次用就又有粉底了。

3.畫眉毛容易失手

如果用眉粉畫眉毛都無法掌握顏色的漸層與深淺，建議可以挑選眉毛專用的螺旋刷，沾取眉粉之後，再順著眉毛生長的方向刷，就可以製造出自然又有毛流感的妝容效果，而且完全不用擔心看起來過濃、太假。

4.畫眼線技巧

想要畫出細緻俐落的眼線，可以說是需要長時間練習才能讓手穩不抖，如果是剛開始練習的女孩，一定遇過畫糊、超粗的狀況，建議可以使用棉花棒沾取乳液，把多餘的部分修飾整理，再用透明蜜粉定妝，眼妝就可以看起來乾淨又自然。