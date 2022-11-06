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早C晚A已過時？網路掀起「ABC護膚公式」風潮，撫紋更有感、亮度大提升！

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代女孩的保養意識高，比起過往只能在美白、抗老或是保濕中擇一，更傾向於通通都要一次擁有，可以說是更「貪心」了，也因此出現「早C晚A」的護膚模式，不過現在網路上又掀起一股更新潮的「ABC護膚法則」，比起早C晚A更溫和、效果更好，想要讓自己肌膚進化提升的人，一定要試試。

▲早C晚A,ABC護膚法則,保養,資生堂,倩碧,蘭芝,契爾氏,寶拉珍選,A醇,抗老,。（圖／品牌提供）

【早CB】（目前網路上有兩派說法）

1.早CB的護膚方式，就是維持早上使用含有維生素C或者維生素C衍生物的保養品，接著使用含有B5成分的單品，因為對於部分敏感性肌膚來說，維生素C的成分還是稍微比較刺激，建議透過維生素原B5成分的乳液或是乳霜，加強後續保濕修護，同時達到溫和呵護的效果。

2.另一種早CB的護膚方式，一樣是先使用含有維生素C或者維生素C衍生物的保養品，而B則是防禦（Block）的意思，就是在臉上要塗抹適當的防曬乳，加強肌膚對於紫外線的阻擋效果，避免肌膚受到外在環境的刺激。

當然有預算的女孩也可以「雙B」進行，塗抹完B5保養品潤澤之後，再上防曬，也是很好的選擇，畢竟防曬也是保養之本，建議可以依據自己的肌膚狀態，挑選適合的方式跟產品。

▲早C晚A,ABC護膚法則,保養,資生堂,倩碧,蘭芝,契爾氏,寶拉珍選,A醇,抗老,。（圖／品牌提供）

【晚AB】

晚AB的護膚公式就相對單純得多，基本上就是使用維生素A或者維生素A衍生物的保養品，先塗抹於肌膚，接著再使用同樣是維生素原B5成分的保養品，加強修護與潤澤，會這樣搭配，是因為通常維生素A成分的保養品都比較刺激，很多人剛開始用都會有脫皮、泛紅、搔癢的狀況出現，建議除了要從濃度低的產品開始，建立起肌膚耐受度，再慢慢調高濃度之外，再搭配維生素原B5的單品，舒緩肌膚敏感、改善乾燥。

【推薦單品】

＃資生堂 莉薇特麗抗皺精露AA，125ml、售價2500元

▲早C晚A,ABC護膚法則,保養,資生堂,倩碧,蘭芝,契爾氏,寶拉珍選,A醇,抗老,。（圖／品牌提供）

可以說是維他命A保養先驅的莉薇特麗，在2006年推出「抗皺精露AA」，一上市就立刻成為經典單品，直接熱銷15年，獨家特A成分能帶給肌膚滿滿的抗老功效，也是少見的化妝水質地，當然一定要擁有。

＃EVE LOM 全能逆時新生多效精華，30ml、售價6000元

▲早C晚A,ABC護膚法則,保養,資生堂,倩碧,蘭芝,契爾氏,寶拉珍選,A醇,抗老,。（圖／品牌提供）

EVE LOM向來以頂級奢華的保養成分，深受許多貴婦喜愛，最近推出全新的「逆時小金瓶」全能逆時新生多效精華，裡面擁有Retinol A醇封包成「Retinol 9」，搭配益生元、魚子萊姆指橙精萃AHAs、單寧酸等成分，可以幫助肌膚緊緻彈潤。

＃倩碧 天才激光修護煥膚精華，50ml、售價4000元

▲早C晚A,ABC護膚法則,保養,資生堂,倩碧,蘭芝,契爾氏,寶拉珍選,A醇,抗老,。（圖／品牌提供）

以新世代A醇作為主要成分的煥膚精華，使用起來一點都沒有刺激感，但卻有很好的撫紋效果，而且10天就有感，獨家專利CL1870天才激光胜肽鏈成分，能夠更有效的達到全面逆齡。

＃KIEHL’S契爾氏 0.3 A醇新生瞬效活性精華，28ml、售價3600元

▲早C晚A,ABC護膚法則,保養,資生堂,倩碧,蘭芝,契爾氏,寶拉珍選,A醇,抗老,。（圖／品牌提供）

擁有很多年輕人支持的契爾氏在8月也推出全新的A醇保養品，內含0.3%高濃度A醇精華以及維他命原B5、維他命E成分，細緻的質地一抹就立刻吸收，獨家膠囊包裝設計，開封瞬間就像是從實驗室剛拿出來的最高活性，當然效果最佳。

＃蘭芝 完美新生超級A醇撫紋精萃，30ml、售價2650元

▲早C晚A,ABC護膚法則,保養,資生堂,倩碧,蘭芝,契爾氏,寶拉珍選,A醇,抗老,。（圖／品牌提供）

歷時27年研發的全新A醇撫紋精萃，擁有業界最高有效純度95%的超級A醇，同時搭載隔離陣列安定科技和三段絕氧氣密包裝，讓它擁有最高的穩定性跟活性，輕乳霜質地超好推開，讓肌膚細嫩緊實。

＃寶拉珍選 抗老化A醇極效修護精露，30ml、售價1350元

▲早C晚A,ABC護膚法則,保養,資生堂,倩碧,蘭芝,契爾氏,寶拉珍選,A醇,抗老,。（圖／品牌提供）

特別適合新手的這款修護精露，裡面含有0.1%的A醇成分，算是比較溫和的首選，結合維他命C、E，可以修護乾燥細紋，讓肌膚重返年輕活力。

關鍵字：

早C晚A, ABC護膚法則, 保養, 資生堂, 倩碧, 蘭芝, 契爾氏, 寶拉珍選, A醇, 抗老

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