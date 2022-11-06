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CHANEL最新網球拍、安全帽包太有趣！　度假系列超燒單品一次看

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▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒2022/23 Cruise 度假系列大秀形象照 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）於邁阿密(Miami) 重現2022/23 Cruise 度假系列大秀，同時再度聚焦賽車創意，並公開了一系列由Mikael Jansson 所掌鏡的形象廣告，模特兒身穿如賽車方格旗圖騰的雙色泳衣，和以網球運動為靈感的全白造型，無疑是最有活力熱情的一季，《ET FASHION》也特別整理出系列矚目單品一次看！

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲賽車靈感的造型，以及黑白泳裝成為系列亮點。（圖／品牌提供）

本季形象廣告在海灘飯店所拍攝，模特兒Vittoria Ceretti穿著紅色夾克如同賽車服般搶眼，搭配黑白格連身泳裝，神情自信且自在。另也演繹了繡上雙 C LOGO 珠飾的平紋針織洋裝，以及鑲滿亮片的連身衣與長褲套裝，搭配高跟鞋與服飾珠寶配件，運動感十足又不失精緻高雅的剪裁，傳遞 Cruise 度假系列的核心精神，致敬 1910 年代晚期嘉柏麗香奈兒女士專為海灘度假而構思的服飾系列。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲白黑色皮革菱格紋網球拍造形肩背包 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲粉白色皮革菱格紋皮穿鍊網球拍造型小包 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲黑白皮革菱格紋皮穿鍊籌碼造型硬殼小包 。（圖／品牌提供）

回顧5月時，品牌來到蒙地卡羅發表大秀，這個以賽車為靈魂的地區感染了香奈兒，連配件單品也不例外，出現了賽車安全帽造型的皮穿鍊硬殼包、籌碼硬殼小包，甚至是遊戲機硬殼包，均加入了CHANEL標誌以及皮穿鍊元素，完美合為一體。而網球拍更成為了白黑色皮革造形肩背包，如同背上了活力與熱情讓人欣喜，此系列將於 11 月 16 日起於專賣店登場。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲黑白賽車安全帽造型皮穿鍊硬殼包 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲金屬水晶鑲飾皮穿鍊遊戲機造型硬殼包 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲白金色辮飾編織11.12包 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, Cruise , 度假

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