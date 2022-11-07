營養師點名「4大物品」千萬別微波，小心引發爆炸

▲使用微波爐加熱有一些重點要注意。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人依賴微波爐加熱食物，常聽老一輩的說少吃微波食物，使用微波爐加熱時要離遠一點，以免輻射造成身體致癌，營養師高敏敏就在臉書專頁分享，微波輻射量低不會致癌，比起輻射更該擔心的是易爆炸食物。

營養師高敏敏說明，微波爐加熱純粹就是釋放熱能，並不會殘留在食物當中，要當心的反而是微波食品當中的鈉含量跟營養素易流失的問題，以及常見的4大風險要留意。

#重複加熱導致營養流失

重複加熱除了會滋生細菌，還會造成營養流失，建議加熱以一次為限。

#隔夜菜易變質

吃過的食物請勿放置隔夜，以免口水造成食物污染，建議如果要保存成便當，在吃之前就先盛好再享用。

#微波時間過長

大家應該都聽過，食物復熱時一定要完全加熱，但為什麼不能加熱至可以食用的溫度就好呢？其實是因為加熱可以達到殺菌的效果，將食品加熱超過70°C 較能有效殺菌，但過長的微波時間會使食物變成硬塊，過短又會使食物無法熟透。

#保鮮膜、塑膠

微波前建議將各種塑料做拆除，如保鮮膜、塑膠等 以免誤食塑化劑，不過像是便利商店的塑膠包裝，通常都是無安全疑慮的。

另外營養師高敏敏也提醒以下4種物品不要微波，當心會爆炸、

#密封食物：

如未拆封的食物，像是保鮮膜等。

#金屬容器：

鐵便當盒，或是金屬容器、餐具。

#有皮食物：

如葡萄等有皮水果，不要放進微波爐。

#有殼食物：

例如有帶殼的雞蛋或一整顆煮好的蛋。