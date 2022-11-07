日網心測選「想種的奇幻植物」看你的致富關鍵　年末發財就在眼前

文／Workworks職場人

人們常說，若是想成功，除了付出一定的努力之外，還要有一點運氣！努力了這麼久的時間，怎麼荷包、帳戶裡的錢都不見起色（淚）。這次編輯就要來和大家分享日網的心理測驗，選擇一種想種的「奇幻植物」，就能測出你致富的關鍵！

問題：若要種植以下的「奇幻植物」，你會選擇哪一個呢？



（A）雌蕊佈滿著金粉的花

（B）能結出硬幣果實的樹

（C）長出的不是葉子，而是鈔票的樹

（D）根部是鑽石的花

職場人們選好了嗎？快來看看解答吧！

▲選你想種的奇幻植物。（示意圖／Unsplash，下同）

選（A）雌蕊佈滿著金粉的花

職場人們是個在工作上充滿領袖魅力的人嗎？選擇「雌蕊佈滿著金粉的花」致富方法就是利用你的這個魅力喔！透過高層、上司、主管的肯定，你將會獲得更多的金錢，換句話說就是升官加薪！不過，升官也代表著會面臨更多的壓力和責任，只要放眼未來，別人對你的信任以及金錢都會朝你的方向走來。

選（B）能結出硬幣果實的樹

選擇「能結出硬幣果實的樹」的職場人們相當不受金錢擺布，所以對「致富」並不是特別在意！相比金錢你更看重的是成就，只要能獲得巨大的成功，就會一直工作（工作狂無誤）。而這樣的生活也能夠培養出你看人的眼光，朋友或戀人也會用相同的態度一直支持你，是非常難得的喔！

選（C）長出的不是葉子，而是鈔票的樹

選擇「長出的不是葉子，而是鈔票的樹」的職場人們只能靠著「穩紮穩打」來致富喔！你是個只要努力工作就有機會致富的人，也不去多想「意外之財」這種事情會發生在自己身上（笑）。此外，你也是個情緒不太多變、生活一成不變的人，不妨可以多培養其他興趣！

選（D）根部是鑽石的花

選擇「根部是鑽石的花」的職場人們離致富可能還要一段很長的距離（笑）。你是個只要賺到錢就會花掉的人，對你來說只要能夠滿足生活所需的錢財就足夠了，你們更常做的是把「錢換成自己喜歡的模樣」，過上不用煩惱錢的生活！

source：woman.excite

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