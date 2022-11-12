辦公室必備「6種特色名片座」　Q版插畫詢問度超高、永生花女孩必收

文／Workworks職場人

名片可說是介紹自己最好用的工具之一，職場人們日常都怎麼收納名片呢？是習慣堆放在凌亂的辦公桌面，亦或是把整盒名片置放在抽屜裡～本篇編輯將推薦「6種特色名片底座」，無論你是嚮往客製化獨一無二的，或是喜歡多肉盆栽、永生花的風格通通有，快跟著編輯的分享一起看下去吧！（荷包收緊）

1.客製化Logo黃酮木底名片底座

▲客製化Logo黃酮木底名片底座（圖／Nima Cement Lab）

喜歡簡約素面風格的職場人們，第一款「客製化Logo黃酮木底」的名片座非常適合你，擅以木頭、水泥成分製造設計的「Nima Cement Lab」，此款設計採用黃酮、胡桃木，外觀看起來木頭顏色不僅簡約耐看，男女生都很適合使用，貼心的是還可以印有文字客製化的服務，買一個放在辦公桌上收納名片很方便！

2.客製化插畫專屬名片底座

▲插畫立體客製化名片座（圖／FunPrint）

插畫立體客製化名片座來啦～「FunPrint」除了提供客製插畫服務，更進階設計成專屬名片底座，職場人們可以把自己最美、最帥氣的照片客製化成Q版插畫後，再進階設計成名片底座放辦公桌上，不僅美化收納視覺，更能展現獨特的個人形象呢！編輯貼心提醒，此款名片底座的心情小語（小立牌）都是可以額外加購，至於名片底座還有分標準版、加大版本唷！

3.金屬線客製名片底座

▲金屬線名片底座（圖／Wire Lover情鋁線藝術工作室）

「Wire Lover情鋁線藝術工作室」的手工藝術製作長達16年，主要以重量較輕的鋁合金線材製作而成，除了提供眾多款式的客製化鑰匙圈，更推出「中文款、英文款」的金屬線名片底座，且線材共有10種顏色可以選擇，編輯私心很喜歡綠色、古銅顏色，外觀看起來較個性有質感！

4.步步高升水泥、多肉盆栽名片底座

▲步步高升多肉盆栽（圖／誠十創意）

喜歡種植多肉植物的職場人們，絕對不能錯過這款「步步高升多肉盆栽」，此款設計結合步步高升筆桶底座、兩種Q版吉祥物（象徵平安、福氣）的水泥盆栽，3種結合一起由低到高的樓層設計正代表著事業步步高升，很適合收納辦公室文具及名片，更特別的是這款的底座也能充當擴香石，職場人們只要加上自己喜歡的精油、香水，就會散發淡淡的香氣唷～

5.永生花名片底座

▲永生花名片底座（圖／JY.flower 解語花 x 花藝工作室）

▲永生花名片底座（圖／心意花藝永生不凋花、花開日常）



永生花竟然也能設計成名片底座！主打特殊加工的鮮花並加以染色製作，美麗的花朵賞心悅目，搭配精緻小巧的名片底座，成為不少女生們喜愛的款式，不論拿來放名片或是小照片都很適合，甚至還可以拿來送禮呢～另外職場人們也可以詢問店家是否能自己設計專屬的永生花名片底座唷！

6.寵物擴香石名片架

▲法鬥擴香石名片底座（圖／曙muse feather）

擅長以美式工業風格為設計理念的「曙muse feather」，選用實心原木真材實料打造出「法鬥擴香石名片底座」，目前共推出白色、黑色款式，眼看法鬥的表情這麼萌，一定要加入購物清單啊，編輯也私心敲碗之後能推出更多寵物系列！另外「曙muse feather」商店也有眾多值得收藏的美式復古鎢絲燈泡，有興趣的職場人們可以參考唷～

以上推薦「6種名片底座」推薦，職場人們最喜歡哪個款式呢？編輯最喜歡客製化插畫專屬名片底座，不僅能塑造出個人特色，還能擺放在桌上，避免公司同事容易認錯位置（笑）～如果有其他款式也歡迎推薦給編輯唷！

【延伸閱讀】

簡約好看！8款IKEA上班族必買辦公好物推薦， 「腰部靠枕」讓你久坐也不累、「電腦架」拯救凌亂的文件！

辦公室必備「12款無線滑鼠」推薦！ 羅技星暮紫、迷霧灰夢幻必收，蠟筆小新、皮卡丘萌度破表

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！