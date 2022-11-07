怪奇比莉與男友紅毯上「蓋棉被聊天」　穿睡衣情侶裝高調放閃

記者王則絲／外電報導

歌手怪奇比莉（Billie Eilish）日前出席第11屆洛杉磯郡立美術館藝術及電影晚宴（LACMA），首度攜手男友The Neighborhood樂團主唱傑西魯瑟佛（Jesse Rutherford）一同現身公開活動，搞怪個性的小倆口披著一張雙人被出場，直接在紅毯上「蓋棉被聊天」，以睡衣情侶裝造型高調放閃成焦點。

▲怪奇比莉與男友傑西魯瑟佛首度同台現身大型活動紅毯。（圖／達志影像）



約莫一個月前，怪奇比莉被捕捉到與31歲男友傑西魯瑟佛當街接吻，雙方的戀情隨之公開，而日前出席LACMA盛大的時尚紅毯活動，怪奇比莉便大方帶著男友出場了。

紅毯上眾星雲集，包括火辣的坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、傑瑞德雷托（Jared Leto）、BLACKPINK成員Rosé、趙寅成、李秉憲⋯⋯等各國大咖。

▲怪奇比莉與男友傑西魯瑟佛為本屆LACMA上最吸睛的情侶檔。（圖／達志影像）



其中怪奇比莉與男友傑西魯瑟佛可說是最搶鏡的情侶檔，兩人一起披著GUCCI的印花棉被踏上紅毯，開心上演「蓋棉被聊天」的戲碼，棉被下兩人的造型也是互相搭配的睡衣情侶裝，怪奇比莉身穿蕾絲洋裝，部分透視隱約展露身材，並披著緞光睡袍大衣、以及眼罩，與男友的整身印花睡衣相呼應，吸睛的情侶紅毯造型簡直閃瞎眾人，立刻成為媒體焦點。

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