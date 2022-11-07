超模上裸全透視挑戰性感極限　薄紗禮服「肚臍暫停鍵」成亮點　

記者鮑璿安／外電報導

洛杉磯郡立美術館藝術與電影慈善晚宴LACMA Art+Film Gala於5日登場，請來許多女星換上戰袍比美，其中超模Kendall Jenner以一套透明薄紗禮服展現曼妙姿態，不僅幾乎大膽半裸，在腰間獨特的「暫停鍵」11字拼接設計更是吸睛，成功引發網友討論。

▲Kendall Jenner 挑戰了土耳其設計師 BURC AKYOL 作品 。（圖／路透）

Kendall Jenner擁有好身材向來不是秘密，這次挑戰了土耳其設計師 BURC AKYOL 作品，果然在典禮上博得視線，設計師使用了幾近全透視的薄紗覆蓋上半身，使她露出毫無贅肉的緊實曲線。緊接著拼接銀色金屬效果長裙，帶來前衛的碰撞感，最重要是遮蓋重點部位的黑色緞面材質，遊走Kendall Jenner前凸後翹身材，隨著肚臍間神似暫停鍵的圖案，種種元素疊加淡化了性感尺度，並未過度裸露，反而多了迷人氣場。

▲金卡戴珊穿上Balenciaga 第51季高訂系列黑色禮服。（圖／路透）

當天Kendall Jenner家族成員金卡戴珊（Kim Kardashian）也到場參加盛會，她穿上Balenciaga 第51季高訂系列黑色禮服，一如既往緊貼著金卡戴珊的逼人曲線，採用了包覆至指尖的設計，呈現造型的一體性。