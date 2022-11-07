NIKE官網「雙11超殺6折」跑鞋現省2千元！　adidas抽獎免費送鞋

記者鮑璿安／綜合報導

鄰近雙十一，運動品牌優惠都不手軟，NIKE在官網上展開「雙十一特惠」，約600件產品低至6折後還享有額外7折，相當於「折上折」，舉例經典鞋款Nike Air Force 1原價4,500元的1 '07 Premium Next Nature款式，現約2,699元即可入手。而adidas也同步開跑「雙11狂歡購限定」，2件享有72折、3件享有68折。

▲NIKE11月7日至11月11日在官網上展開「雙十一特惠」 ，特惠商品最低 6 折，使用代碼 「NIKESALE 」再享額外 7 折優惠。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Nike Zoom Fly 4女款路跑鞋，從原價4,900元降至2,939元 。（圖／翻攝自品牌官網）



▲印花背心649元。（圖／翻攝自品牌官網）



NIKE於11月7日至11月11日展開官網「雙十一特惠」，特惠商品最低 6 折，使用代碼 「NIKESALE 」再享額外 7 折優惠。約6百款商品包含多款男女鞋款、服飾等，優惠力度較大的鞋款像是Nike Zoom Fly 4女款路跑鞋，從原價4,900元降至2,939元，同樣可輸入代碼享有額外 7 折，至少省下2千元。另外像是女款居家背心、高爾夫球衫以及短褲等，跟上這波雙11優惠則均落在千元以下，民眾此時入手相當划算。

▲adidas祭出雙11狂歡購限定，官網消費滿6,000元加碼鞋款抽獎 。（圖／翻攝自品牌官網）

同時adidas也祭出雙11狂歡購限定，官網消費滿6,000元加碼鞋款抽獎，中獎任選定價5,000元鞋款，在11月13日前於官網入手鞋款、服飾、配件，任選2件輸入「NOV72」享有72折，3件輸入「NOV68」享有68折，滿$6,000還有限量好禮。