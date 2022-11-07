Rosé越來越敢穿！「綁帶裹胸」禮服肌膚大面積全露　辣度直逼超模

記者王則絲／外電報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé於美國時間5日晚間出席第11屆洛杉磯郡立美術館藝術及電影晚宴（LACMA），Rosé當天的造型相當性感大膽，她選穿一襲「綁帶裹胸」禮服亮相，露出肩頸、胸口及纖腰大面積肌膚，辣度不輸給一旁的超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）。

▲Rosé獲邀出席LACMA紅毯造型。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）



BLACKPINK近期舉辦「Born Pink」世界巡迴演唱會，從首爾開唱，橫跨歐亞、北美與大洋洲，更將在明年3月於高雄登台演出，然而巡演期間成員們依然有各自忙碌的行程，成員Rosé便是抽空出席了LACMA慈善晚宴。

Rosé當晚穿著SAINT LAURENT訂製禮服，造型比以往都更加性感，「綁帶裹胸」的設計將布料以交叉纏繞方式包裹住身前，露出白嫩的肌膚，以及鎖骨直角肩、螞蟻纖腰，一個扭腰Pose就要殺光攝影師底片，魅力爆棚。

▲Rosé獲邀出席LACMA紅毯造型。（圖／達志影像）



且此次Rosé還罕見嘗試了兜帽造型，黑色兜帽起到畫龍點睛的效果，增添了些叛逆不羈的態度，中和了Rosé本身的甜美，新穎造型頗受粉絲們好評，「有帽子好看多了」、「總算有些變化！」氣勢絲毫不輸給一旁以透視裝，祭出性感大絕招的超模坎達爾珍娜。

▲超模坎達爾珍娜紅毯造型。（圖／路透）



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