營養師：柿子搭螃蟹一起吃不會中毒！吃前「一動作」能幫助消化

▲補充當季盛產水果對健康好處多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現在正是吃柿子的最佳季節，但是聽說柿子搭螃蟹會中毒，營養師高敏敏分享，一起吃不會中毒，但是因為是柿子富含單寧酸，而螃蟹富含蛋白質，單寧酸和蛋白質容易凝結成塊，因為不容易消化吸收，還是不建議一起食用，但若真的無法避免，去皮吃會比較好。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏分享，當季水果營養多，適當補充對身體有益，盤點柿子的營養成分，讓大家一次瞭解。

#β-胡蘿蔔素

β-胡蘿蔔素可轉換成維生素A，保護眼睛視力、鞏固皮膚及黏膜組織健康。

#高膳食纖維

柿子含有高膳食纖維，能讓人產生高飽足感，豐富的纖維還能抑制胃口，同時幫助排便超順暢。

#維他命C

維他命C可以縮短感冒病程、加快傷口癒合，除此之外也能幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容之外還能中和自由基。

#礦物質鉀

礦物質鉀能夠預防心血管疾病，更可以降血壓、消水腫。

營養師高敏敏也提醒，雖然柿子好處多多，但仍有幾點需要留意。

1.勿空腹享用柿子，也避免吃太多，以免造成消化不良、導致不舒服。



2.若要跟蛋白質食物一起吃，建議可去除柿子皮再享用，因為柿子皮含有鞣酸，跟蛋白質食物結合易影響消化。



3.柿子甜度高，糖尿病和高血糖者需注意攝取量，一次不超過一個拳頭或8分滿碗的份量。



4.柿子鉀含量高，雖然能預防心血管疾病、降血壓、消水腫，但是有腎臟病、需限鉀者，不建議過度享用。

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