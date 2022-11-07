營養師曝「能提高代謝」的4種食物　1杯黑咖啡相當於快走974步

▲營養師分享，有些食物能幫助提升代謝力。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、IG@babebani

你身邊是不是也有那種明明吃很多，但卻不太會發胖的人？或是每次減肥不久，很快就能瘦下來？營養師谷傳玲表示，擁有「易瘦體質」的人，其實是他們身體基礎代謝高，而吃對食物也能幫助提高代謝。她就分享4種經過研究證實，有助於提高代謝力的食物，快來看看你知道幾種？

＃黑咖啡



黑咖啡能幫助提高代謝的主因就在於咖啡因。研究發現攝取100毫克的咖啡因，平均每小時能多消耗9.2大卡的熱量，這個效果大約能持續3小時，也就是增加的能量消耗有27.6大卡，大概是快走974步能消耗的能量。一小杯美式咖啡就含有100多毫克的咖啡因，所以每天喝一小杯美式咖啡就能消耗近30大卡的能量。

但谷傳玲指出，經常喝咖啡的人會對咖啡因產生耐受性，所以咖啡喝得多的人，能量消耗也可能會更少。而咖啡喝太多會干擾睡眠，也會讓人心跳加快，感到緊張甚至是顫抖，還可能會引起噁心嘔吐。所以每天的咖啡因攝入量要控制在400毫克以內，也就是美式咖啡要控制在4小杯以內。她也提醒，想要減肥的人，可以喝點黑咖啡幫助提高代謝，但更重要的還是要記得管住嘴。

＃綠茶



綠茶中的咖啡因和兒茶素互相配合，確實能幫助提高代謝，但谷傳玲表示，這不代表喝綠茶就能減肥。彙總分析各項綠茶和減肥相關的研究，美國國家衛生研究院認為，喝綠茶對體重的影響可能不大；歐洲食品安全局則認為，目前的研究還不能說明喝綠茶能減肥。

雖然綠茶對於減肥的效果有待確認，但谷傳玲表示，綠茶富含兒茶素，具有抗氧化、抗發炎的作用，還是很推薦大家平時可以喝。而泡綠茶時為了減少兒茶素的損失，建議使用攝氏80度以下的水沖泡。

＃辣椒



辣椒富含的辣椒素可以提高代謝，但是影響代謝所需要的辣椒素量很大，超出了大多數人能夠耐受的範圍，而且吃辣通常會讓人胃口大開，進而攝取更多的熱量。

所以建議愛吃辣又要減肥的人，吃辣時要克制一點，以免吃進去更多的飯、熱量；而不愛吃辣的人，也不用為了提高代謝，勉強自己吃辣。

＃黑巧克力



黑巧克力中的咖啡因和可可鹼可互相配合、提高代謝，但是黑巧克力本身的熱量也不低，吃一塊攝入的熱量很可能就比提高代謝增加消耗的熱量還要多。另外，黑巧克力還富含飽和脂肪酸，吃多也不利於心血管。谷傳玲建議，可以把黑巧克力當做點心偶爾吃，但不推薦靠吃黑巧克力來減肥，一不小心就容易變更胖。

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