哈利親身演繹GUCCI聯名解放「哈式浮誇」　超Q「怒臉熊熊」終於能買到

記者王則絲／台北報導

英國男星哈利史泰爾斯（Harry Styles）除了擁有眾多歌迷，近年更積極轉往影視圈發展，影歌雙棲的他魅力橫掃全球，尤其是他獨特的中性時髦特質，讓他備受時尚圈愛戴，他與GUCCI推出的「HA HA HA」系列於今年六月時正式曝光，近日他更親身演繹形象廣告，解放他的「哈式浮誇」，該系列必敗的「怒臉熊熊」單品也終於正式上架。

▲GUCCI HA HA HA系列於台北101專門店販售。（圖／品牌提供）

哈利史泰爾斯與GUCCI創意總監Alessandro Michele為多年好友，不論是在公開活動或是演唱會上，都能經常看到哈利穿上Alessandro Michele為他準備的服裝，Alessandro Michele曾說過：「他穿搭的方式有別於大眾對品味和常識的標準，他能夠將我為他設計的造型轉化為屬於自己的風格。」將哈利視為好友之外、也是靈感繆思，因此兩人決定合作，推出這項由Harry與Alessandro第一個字母組合而成的「HA HA HA」系列，此名稱同時也帶有童趣嬉鬧的意涵在裡頭。

▲哈利史泰爾斯以日常方式演繹聯名系列。（圖／品牌提供）



「HA HA HA」系列廣告想當然是由哈利史泰爾斯擔任主角，最新形象中以日常生活元素組成，他並不刻意秀包、秀衣服，而是像在舞台上時那樣自在的舞動，又或是透過再平凡不過的更衣、穿鞋等動作來演繹，以自然的樣貌來呈現他專屬的「哈式浮誇」。

「HA HA HA」系列包含復古拼接式的夾克、西裝、長大衣⋯⋯並加入些許女裝元素，像是滾邊荷葉領、粉色系與修身剪裁，其中幾套造型，哈利史泰爾斯先前曾在公開場合搶先亮相過。系列中的「怒臉熊熊」圖案單品，在六月曝光時就已引起關注，包括亮片毛衣、滿版熊熊睡衣以及飾品，都將列入本次聯名必敗。

▲哈利史泰爾斯曾在威尼斯影展期間搶先穿上HA HA HA系列服裝。（圖／品牌提供）



▲HA HA HA系列中受矚目的「怒臉熊熊」單品。（圖／品牌提供）



VALENTINO（范倫鐵諾）創意總監 Pierpaolo Piccioli今年秋冬帶來全新的「TOILE ICONOGRAPHE」V 標誌，與PINK PP系列一樣具有高度識別性，時髦造型讓許多女星都搶先穿上身示範。

楊謹華以對比度強烈的紅色V圖騰短褲套裝辣曬美腿，加上份量感托特包的加持，氣場立刻顯現；張柏芝則是身穿標誌外套，並選擇同系列圖騰的透膚絲襪，以及水桶包款做延伸搭配。

▲楊謹華、張柏芝演繹VALENTINO「TOILE ICONOGRAPHE」V 標誌服裝。（圖／品牌提供）



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