貴婦買珠寶一年花20億　麗晶精品疫情年業績翻倍

▲麗晶精品珠寶2獨家新櫃進駐。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

2022下半年逐漸迎向疫情後，全台精品比例最高賣場「麗晶精品」，在今年持續交出比去年同期30%的高成長率，疫情期間高端客無法出國，東西照買，精品內需直接大爆發，也讓麗晶精品創下歷年來最高營收，比起2019非疫情年足足成長破一倍，珠寶在其中銷售佔比更高達30%，其VIP客戶的「含金量」稱霸全台。

麗晶精品2021年期間因受惠台商回流、高消費客群無法出國等疫情消費力加持下，大幅成長50%，繳出30年來歷史新高的60億元業績，而2022年業績持續成長，比去年再增30%，等同上看70億元，對於僅有單館、約50個品牌的賣場表現超亮眼，而其中珠寶業績佔30%，意即貴婦們一年花上20億元買珠寶，VIP實力堅不可摧。

疫情年讓精品品牌見識到台灣高端客的購買力，且也讓賣場將焦點轉回經營本地市場，鞏固主顧客變得越發積極，透過會員制、累積點數等經營常客，而長期經營高端客群的麗晶精品，更在疫情年期間業績大爆發，珠寶表現尤其亮眼。

麗晶精品表示，除了擔任門面的Bvlgari與Harry Winston，以及僅次於巴黎旗艦店規模、亞洲最大的Boucheron之外，近期也引進2間獨家品牌，分別是10月開幕的CINDY CHAO The Art Jewel Gallery，與11月的全台首間由義大利總部直營的國寶級珠寶DAMIANI，目前頂級珠寶與時裝品牌已達33家，許多300萬元以上高價單品，銷量都很亮眼，許多品牌也都願意將台灣設為珠寶系列的開賣首站。

▲麗晶精品CINDY CHAO 「無重力展櫃」可360度立體展現珠寶單品。（圖／業者提供）

CINDY CHAO The Art Jewel Gallery坐落於飯店大廳，是以「微型博物館」為概念，請到荷蘭國寶級建築師Tom Postma結合四國創意團隊打造，其中「無重力展櫃」可360度立體展現只能在國際博物館、藝博會與拍賣會才能一睹風采的作品，現場作品未提供直接銷售，僅開放讓消費者「訂製」；DAMIANI珠寶旗艦店位於地下一樓，旗下珠寶七大系列齊全抵台，並於即起至11／20舉辦「 Masterpieces Absolute Collection 絕對高級珠寶鑑賞展」。

▲台北101購物中心4樓精品旗艦大店改裝陸續登場。

而每年以珠寶腕錶大賞吸引許多高端消費者出手的台北101，在今年9月也與購物中心同步推出優惠檔期，加上精品大店開幕與新品獨家挹注，提高客單帶動整體銷售。台北101表示，2022年業績也較去年同期成長超過30%；25場於101F舉辦的雲端珠寶腕錶鑑賞會也得到熱烈回響，不僅尊榮會員報名踴躍、許多場次出席率甚至超過100%。