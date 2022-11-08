fb ig video ETtoday search mobile

說・流行／平價柏金包Telfar帶來新作「漁夫帽」　狂推20色又將成爆款？

>

記者王則絲／台北報導

有「平價柏金包」稱號的小眾品牌Telfar，以一款「Shopping bag購物包」在時尚圈打響名號，即使已經火紅一段時間了，現在依然是一包難求。近日Telfar則是又推出了全新品項，延續Shopping bag簡約的皮革Logo樣式，帶來新作「漁夫帽」系列，一次狂推20種顏色，令粉絲們好想和手袋一起包套收藏，預估又將帶起一波風潮。

▲Telfar。（圖／翻攝自IG）

▲以「Shopping bag」一項單品席捲時尚圈的小眾品牌Telfar，至今仍然沒見退燒跡象。（圖／翻攝自IG@telfarglobal）

Telfar在由來自賴比瑞亞裔的設計師Telfar Clemens於2005年所創立，2014年問世的「Shopping bag」讓它將品牌推至顛峰，經過網紅們的加持，逐漸累積聲量，2020年時奪下數據平台「全球最熱門單品」的寶座，這兩年來更是極速發酵，各國時尚迷們早已人手一顆，且至今依然是維持著一上架便售完的驚人熱度，同時也是代購們的首要目標。

▲Telfar。（圖／翻攝自IG）

▲Telfar。（圖／翻攝自IG）

▲Telfar的明星商品非Shopping bag購物包莫屬。（圖／翻攝自IG@telfarglobal）

其實除了「Shopping bag」之外，Telfar亦有推出許多類別的產品，包括服裝、鞋款、更多手袋⋯⋯不過幾乎都秉持一貫的單色設計，以及代表Telfar Clemens縮寫的「TC」浮雕Logo；新登場的「Bucket hat 漁夫帽」系列便延續同樣的概念打造，靈感正是來自它們火紅的Shopping bag，在簡約的深水桶帽型上，壓出標誌性的TC Logo，並以縫線替帽簷飾邊，面料上則同樣採用Telfar招牌的人造純素皮革。

▲Telfar。（圖／翻攝自IG）

▲Telfar。（圖／翻攝自IG）

▲Telfar於近期推出全新品項「Bucket Hat 漁夫帽」系列。（圖／翻攝自Telfar）

這回新推出的「Bucket hat 漁夫帽」一口氣狂推了20款顏色，包括經典黑、白、綠色調、黃色調、藍色調⋯⋯可以和Shopping bag搭配成一套，替造型增加整體度，在諸多品項之中突破重圍，成功引起話題，目前許多顏色都已經售罄，將有望成為下一個洗版IG的爆款。

▲Telfar。（圖／翻攝自IG）

▲Telfar。（圖／翻攝自IG）

▲Telfar。（圖／翻攝自IG）

▲Telfar「Bucket Hat 漁夫帽」一口氣狂推20色，可以跟Shopping bag搭成一套。（圖／翻攝自Telfar）

►說．流行／最會穿的天使超模Elsa Hosk成立極簡服飾！溫暖色調自帶島嶼風光

►說・流行／模特兒秀上「吃」衣服嚇壞觀眾！一口咬下原來是巧克力

關鍵字：

說流行, 説流行, TELFAR, 漁夫帽

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

Rosé越來越敢穿！「綁帶裹胸」禮服肌膚大面積全露　辣度直逼超模

Rosé越來越敢穿！「綁帶裹胸」禮服肌膚大面積全露　辣度直逼超模

第一眼看到花朵還是手掌？超準心測秒測你和另一半的感情狀態

第一眼看到花朵還是手掌？超準心測秒測你和另一半的感情狀態

拒絕對方別說「不好意思」　用另一句話回覆，反而對你好感還＋1

拒絕對方別說「不好意思」　用另一句話回覆，反而對你好感還＋1

從「落髮位置」看健康！髮縫變大吃牛肉、兩側變薄補充藍莓 劉詩詩穿「玫瑰禮服」成仙氣天花板！　薄紗襯托天鵝頸體態絕美 NIKE官網「雙11超殺6折」跑鞋現省2千元！　adidas抽獎免費送鞋 「洗衣機使用5大NG錯誤」小心越洗越髒！最後一個超多人都犯過 怪奇比莉與男友紅毯上「蓋棉被聊天」　穿睡衣情侶裝高調放閃 男女思考大不同　8句男生最想告訴女友的話 懂得拒絕、不在乎　5個跡象說明你有「成熟思考」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面