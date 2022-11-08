說・流行／平價柏金包Telfar帶來新作「漁夫帽」　狂推20色又將成爆款？

記者王則絲／台北報導

有「平價柏金包」稱號的小眾品牌Telfar，以一款「Shopping bag購物包」在時尚圈打響名號，即使已經火紅一段時間了，現在依然是一包難求。近日Telfar則是又推出了全新品項，延續Shopping bag簡約的皮革Logo樣式，帶來新作「漁夫帽」系列，一次狂推20種顏色，令粉絲們好想和手袋一起包套收藏，預估又將帶起一波風潮。

▲以「Shopping bag」一項單品席捲時尚圈的小眾品牌Telfar，至今仍然沒見退燒跡象。（圖／翻攝自IG@telfarglobal）



Telfar在由來自賴比瑞亞裔的設計師Telfar Clemens於2005年所創立，2014年問世的「Shopping bag」讓它將品牌推至顛峰，經過網紅們的加持，逐漸累積聲量，2020年時奪下數據平台「全球最熱門單品」的寶座，這兩年來更是極速發酵，各國時尚迷們早已人手一顆，且至今依然是維持著一上架便售完的驚人熱度，同時也是代購們的首要目標。

▲Telfar的明星商品非Shopping bag購物包莫屬。（圖／翻攝自IG@telfarglobal）



其實除了「Shopping bag」之外，Telfar亦有推出許多類別的產品，包括服裝、鞋款、更多手袋⋯⋯不過幾乎都秉持一貫的單色設計，以及代表Telfar Clemens縮寫的「TC」浮雕Logo；新登場的「Bucket hat 漁夫帽」系列便延續同樣的概念打造，靈感正是來自它們火紅的Shopping bag，在簡約的深水桶帽型上，壓出標誌性的TC Logo，並以縫線替帽簷飾邊，面料上則同樣採用Telfar招牌的人造純素皮革。

▲Telfar於近期推出全新品項「Bucket Hat 漁夫帽」系列。（圖／翻攝自Telfar）



這回新推出的「Bucket hat 漁夫帽」一口氣狂推了20款顏色，包括經典黑、白、綠色調、黃色調、藍色調⋯⋯可以和Shopping bag搭配成一套，替造型增加整體度，在諸多品項之中突破重圍，成功引起話題，目前許多顏色都已經售罄，將有望成為下一個洗版IG的爆款。

▲Telfar「Bucket Hat 漁夫帽」一口氣狂推20色，可以跟Shopping bag搭成一套。（圖／翻攝自Telfar）



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