誠品年度最大舊書拍賣會11／9登場　超甜價6本500元

▲誠品2022最大舊書拍賣會11／9登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

冬天在家吹暖氣喝熱巧克力，最棒的就是佐一本好書，誠品書店年度最大舊書拍賣會即將在11／9正式登場啦！超過4萬本中文書，特價最低6本500元，等同一本書不到百元帶回家，此外還有黑膠唱片、外文雜誌、文具禮品等，絕對找得到想要的，台中民眾賺到了啦！

誠品書店年度最大舊書拍賣會，從11／9至11／27於台中中友百貨13F國際大廳登場，超過4萬本中文圖書、700張二手黑膠唱片與萬件文具禮品，規模很有誠意，並祭出圖書最低6本500元、日外文雜誌銅板價30元起、二手黑膠唱片199元起、文具禮品5折起等優惠。

▲《冰與火之歌第一部：權力遊戲》原文書優惠價199元，原價350元。

業者表示，首五日還有精選好物，限量1折起，像是不到百元即可入手《蜘蛛網中的女孩》電影書封版原文書、《迷宫中的將軍》翻譯小說、日本HIGHTIDE筆記本，或是知名奇幻小說《冰與火之歌第一部：權力遊戲》，浪漫喜劇電影《瘋狂亞洲富豪》原文書均為199元；村上春樹《刺殺騎士團長》原文書、日本鎌倉知名文具店kotori午餐袋等，都是低於5折的年度最強優惠。

▲《刺殺騎士團長》第1部和第2部原文書每本優惠價399元，每本原價810元。

此外，童書與玩教具也找得到，包括《冰雪奇緣2》原創繪本、英國幼幼遊戲書LADYBIRD出版的經典童謠硬頁書，以及《The 12 Days of Christmas》等多款耶誕主題繪本，特價139元起。而原價千元的MIMI小朵莉韓式炸醬麵烹飪組，展場1折後150元就能整組帶回家；Disney Ooshies盲包公仔，也打出1折價，特價8元、屁屁偵探小公仔，特價20元，根本是便宜到不可思議

▲韓國MIMI小朵莉韓式炸醬麵烹飪組優惠價1折，特價150元，原價1,499元。

誠品書店舊書拍賣會另推滿額贈，當日單筆消費滿800元，贈ENBLANC抗菌濕紙巾乙包；滿1500元贈ECOS天然環保溫和洗碗精，或HhL拎杯環保矽膠飲料提袋；滿3000元贈妙管家雙色炫彩湯碗匙組。

▲拍賣會當日單筆消費滿1500元贈ECOS天然環保溫和洗碗精，或HhL拎杯環保矽膠飲料提袋（上圖）。

南紡購物中心即起至11／20也推出金門特展，在A2館B1連通道登場，包括許多在地物產都能輕鬆購買，包括聖祖貢糖12入裝，特價1包160元，買6包再送1包；香蜂一條根75g舒緩油膏、貼布5入，與金大牧場黑米餅均有買5送1特價；永強黑蒜頭的黑蒜頭家庭號700g，原價2,600元，特價2,000元。