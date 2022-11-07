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「Telmont天夢香檳」宣布調漲　2023年起最多漲5%

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▲Telmont天夢香檳。（圖／業者提供）

▲Telmont天夢香檳宣布明年在台售價調漲。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

人頭馬君度集團旗下酒莊「Telmont天夢」，其商品天夢香檳以口感輕盈，緊實與清爽平衡特色養出一票支持者，今年啟動瓶身減重，以求減少運輸碳足跡的計畫，讓奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐正式入股，而品牌則宣布從明年起，其產品將調漲3%至5%不等的售價，主因是權衡產量與全球需求量的結果。

天夢Telmont香檳酒莊以大地之母為名，在「In Nomine Terrae」中展現對於環保的追求。年產量不到三十萬瓶，是法國百年精品香檳品牌，其特色在於富含結構感且平衡的口感，清新的香氣卻不會流於寡淡，而是具有厚度的啜飲感受。

▲Telmont天夢香檳。（圖／業者提供）

香檳相當仰賴自然、富含風土，是來自土地的孕育，從2022年起，天夢啟動玻璃瓶身減重的計劃，力求降低在全球運輸過程中產生的碳足跡，並即採取友善環境的生產方式，成為一家100%有機示範酒莊，部分葡萄園於2017年已首次獲得AB有機農業認證，在今年的2／22李奧納多狄卡皮歐正式成為天夢香檳的股東之一。

而人頭馬君度集團表示，有鑑於年產量有限以及全球需求量的提升，2023年起，天夢香檳全系列將調漲3%至5%，包含多次世界盲飲奪獎的入門款Brut，另台灣也引進Demi（375cc）與Magnum （1500cc）的規格，作為各種慶祝與活動使用。

▲Telmont天夢香檳。（圖／業者提供）

不只國外進口酒，今年2月台酒營業處也預告、並在4／1號正式調漲台灣啤酒售價，原價10公升800元，調漲後變1,000元，20公升原價1,600元，調漲後變2,000元。而金門高粱酒則在去年3月，就已調漲部分旗下酒品價格，漲幅6％至12％不等，平均漲幅則在10％左右。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

李奧納多, Telmont天夢香檳, 調漲, 漲價

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