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統一寶多福「牛肉口味犬餐」15kg才639元！圓顆粒助咀嚼好貼心

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文／C編

飼養狗狗的家庭，通常都會選擇部分飼料餵食，以避免熟食、主食罐等濕食放久，容易滋生細菌，「Her森森」推出「寶多福 美食犬餐牛肉口味15kg／袋（買一送一）」，原價1400元、特價1278元，等於一包只要639元，超划算的價格，就能讓主子吃得開心。

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▲寶多福,狗飼料,飼料,狗,成犬,Her森森,。（圖／Her森森）

▲寶多福 美食犬餐牛肉口味15kg／袋（買一送一），原價1400元、特價1278元，點我購買

寶多福是統一集團旗下的飼料品牌，依據成犬、幼犬到熟齡犬的不同需求，提供適當的飲食，是特別針對台灣飼養環境打造的配方，比起進口飼料更符合多數飼主的需求；這次推出的美食犬餐就是專為成犬設計，大約1歲以上就可以開始食用。

每一款飼料都是經過10大指標的檢測，包括營養成分、有毒物質、農藥殘留、動物用藥殘留等等，通通過關才會上架販售，而且是定期檢驗，品質有保證。連飼料形狀都是經過特別設計的圓顆粒，適合一般體型的成犬叼咬，幫助增加咀嚼，促進腸胃道吸收與消化。

不僅是細節顧滿，成分當然也不能馬虎，擁有3效保健機能，包括納豆益生菌成份可以維持狗狗的消化道機能、有機礦物質鋅能夠幫助毛皮亮麗、絲蘭萃取物可以降低便臭，牛肉口味對於狗狗來說適口性也比較好，更加願意嘗試。

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▲寶多福,狗飼料,飼料,狗,成犬,Her森森,。（圖／Her森森）

▲寶多福 美食犬餐牛肉口味15kg／袋（買一送一），原價1400元、特價1278元，點我購買

「Her森森」推出「寶多福美食犬餐牛肉口味15kg／袋（買一送一）」，原價1400元、特價1278元，等於一包只要639元，乾飼料雖然容易保存，比較耐得住久放，但因為水分較少，所以盡量要配給足夠的水分，才可以避免狗狗缺水。

關鍵字：

寶多福, 狗飼料, 飼料, , 成犬, Her森森

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