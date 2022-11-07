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男女思考大不同　8句男生最想告訴女友的話

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▲男性,單身,微笑。（圖／unsplash）

▲男生與女生思維大不同。（圖／PAKUTASO、unsplash、pixabay）

編輯／借借

有時候在交往中的爭吵，有時並非無法溝通，而是有些思維不能互通，女人天生心思細密，男人則直來直往，雖然個性會造成落差，可大部分的方程式總是如此，有8句話男人真的渴望女生能理解，希望她們能停止心中的小劇場。

「如果我說沒生氣，就是沒生氣，不要再問了」
即便是有時候發生的爭執，我也不想一直拘泥在同種情境裡，說出「我沒生氣」多半是表達我想自己排解這種情緒，逼我承認或硬扣帽子不會再讓狀態更好。

「我需要獨處，跟不夠愛你無關」
男生比起女生，總是需要一點獨處的空間（或時間），我有時真的只想靜靜一個人，這跟對妳的感覺真的無關。

▲兩性,男人,男女,工具人,交往,暖男,追求,友誼。（圖／翻攝自pixabay）

「靜靜的相處不是對妳冷漠，不一定非要聊天才代表我們很好」
情侶間有說不完的話題是一種「狀態」而非「常態」，靜靜的相處感覺很自在對我而言也很重要，不要把戀愛總搞得像馬戲團，一定要熱熱鬧鬧。

「如果你想跟我說什麼，就請直接說」
猜心的遊戲我相信妳也不擅長，就不要要求我你不開口卻一定要讀懂你要幹麻？

▲愛情,兩性,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

「若妳吵架之後轉頭離開，不去拉著妳是因為我覺得妳需要冷靜」
我們真的不必在街頭上演偶像劇情節，分開冷靜我覺得也是很好的做法。

「妳可以不要什麼事全都跟閨蜜分享嗎？」
我知道妳或許不說出來會覺得難受，但有時也請考量我的感受。

▲▼女孩,愛情,獨立,一個人,孤獨,傷心。（圖／翻攝自pixabay）

「我不喜歡在工作時陪妳聊天」
好的，我說出來了！當然重要的事項不包含在裡面，我指的是下班之後的閒聊。

「分享生活瑣事像是指甲油、閨蜜八卦之類的，我會盡量聽，但若我放空時，不要總說我不關心妳」
我對這些事情真的很無感，就像我在跟妳說明球賽一樣，能讓妳稍稍理解我的感受嗎？

▲男性理想女友特質Top 10。（圖／翻攝unsplash、pexels）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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