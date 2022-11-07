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韓韶禧為Balenciaga／adidas系列變厭世上班族！「三線沙漏包」搶先看

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▲直擊Balenciaga / adidas系列矚目單品 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

Balenciaga / adidas系列正式上市，源於創意總監Demna從兒時就是運動品牌adidas的粉絲，如今將運動服飾元素和時尚結合，系列為經典Hourglass沙漏包和標誌性首飾，融入adidas經典三線Logo元素。同時也請到韓星韓韶禧、超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）等人搶先演繹，尤其是在辦公室中拍攝形象照超有共鳴，《ET FASHION》就來整理此次系列看點！

▲Balenciaga / adidas系列 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga / adidas系列 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga / adidas系列 。（圖／品牌提供）

▲沙漏包、旅行袋等單品都加入了adidas經典三線Logo元素。（圖／品牌提供）

回顧品牌於紐約證券交易所交易大廳發表的Balenciaga春季23系列，揭開了首次亮相的「Balenciaga / adidas」，運動服飾元素和時尚相結合，使Demna的設計語言更多元。其實在原本Balenciaga設計中，品牌就大量中性風格運動服飾、浴袍大衣、運動褲裝，只是在此次合作中，加入了adidas經典三線Logo元素。可見 T-Shirt、寬版牛仔褲注入「混血Logo」，而重頭戲Hourglass沙漏包，維持沙漏曲線的同時，加入三線標誌，B Logo處細微帶到adidas標誌，讓本身就搶眼的沙漏包更多了運動潮流感。

▲Balenciaga / adidas系列 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga / adidas系列 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga / adidas系列 。（圖／品牌提供）

▲（依序）超模貝拉哈蒂德、伊莎貝爾雨蓓與韓韶禧示範Balenciaga / adidas系列 。（圖／品牌提供）

此次也提供後背包、行李袋以及托特包或是小皮件品項，也帶來SPEED運動襪靴、襪靴高跟鞋，豐富全身穿搭。若是還不知道如何搭配，品牌還請到了影后伊莎貝爾雨蓓（Isabelle Huppert）、韓星韓韶禧、超模貝拉哈蒂德示範，在攝影記者約書亞布萊特（Joshua Bright）操刀的形象照中，她們身著Balenciaga / adidas系列服飾，在各自的辦公室裡消磨時光，展現最獨特的視角。

▲▼Balenciaga / adidas系列 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga / adidas系列 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga / adidas系列帽T以及T恤  。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga / adidas系列 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga / adidas系列 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga / adidas系列 。（圖／品牌提供）

▲（依序）SOCK BOOTIE 、SPEED TRAINERS 與戒指單品。（圖／品牌提供）

而韓韶希以簡潔黑白造型運動服，一旁擺放Hourglass沙漏包，鮮明三線元素橫跨造型，在形象影片中她正在辦公室中厭世工作，不耐煩敲擊鍵盤的模樣似乎道出了上班族心聲，為此系列帶來又一話題。

關鍵字：

Balenciaga, 巴黎世家, 2023, 春季, adidas

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