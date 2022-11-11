長榮商務艙才有的「神話牛肉麵」下殺215元！在家就能享受到極品美味

文／C編

一張商務艙機票約是經濟艙的2至3倍以上，尤其是飛歐美線長程更是漲到約20萬，當然不是每個人都捨得花下去，但是又想要體驗「商務艙」的奢華感，可以從美食下手，「Her森森」推出「長榮空廚嚴選牛肉麵組合（綜合6入／冷凍宅配）」，原價1580元、特價1288元，一包才約215元，就可以吃到商務艙或貴賓室才有的牛肉麵，幸福感滿滿。

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▲長榮空廚 嚴選牛肉麵組合（綜合6入／冷凍宅配），原價1580元、特價1288元，點我購買。



長榮空廚的牛肉麵早就是紅透半邊天的「極品美食」，之前推出時，即使2包售價500元，依舊吸引許多人瘋狂搶購，而且限量1萬份；這次想吃不用等預購，直接買就可以送到府，而且價格更便宜，經濟實惠就可以吃到專屬「商務艙」的美食料理，當然很值得。

這次推出嚴選牛肉麵組合，裡面有紅燒腱心牛肉麵X2、牛三寶麵X2、清燉牛肉麵X2，等於每一種口味都可以吃到，尤其是被譽為「空廚傳說」牛三寶麵，更是一定要好好品嚐的極品美味，選用高品質的牛腱心、牛筋和牛肚，加上數日精心熬製的紅燒湯頭，口感扎實又軟嫩，搭配寬麵條吸飽了湯汁，一口入魂，簡直就是人生最美好的享受。

市面上一碗牛肉麵可能120元左右就有機會吃到，針對這款「神話牛肉麵」到底有沒有值得這個價，許多之前就買過的客人，都大推「真的超好吃」，還有人精闢分析，以這樣的肉量跟大塊的程度，相當有誠意，賣的價格只是稍貴而已，份量也很足夠，值得入手。

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▲長榮空廚嚴選牛肉麵組合（綜合6入／冷凍宅配），原價1580元、特價1288元，點我購買。



「Her森森」推出「長榮空廚嚴選牛肉麵組合（綜合6入／冷凍宅配）」，原價1580元、特價1288元，一包才215元，不只是味道深受老饕喜愛，即使是冷凍料理，配料也是一樣都沒有少，酸菜、辣椒、辣油、乾蔥都一併附上，讓湯頭口味更加多元鮮美。