11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

11月份可以說是以下3大星座桃花運爆棚的時刻，像是天秤座就是擺脫了爛桃花的糾纏，有了新的正桃花來襲，雙子座也很有機會擁有可以長時間走下去的另一半，而水瓶座則是單純善良的特質吸引到很多異性，當然要好好把握身邊的每一個機緣。

TOP 3：雙子座

雙子座將很有機會在11月遇到他們的真命天子／女，他們外表看上去開朗樂觀，但是心裡也有很敏感的一面，對待感情非常真誠，也會期待新的緣分到來，而11月恰好就有認識真愛的機會，而且是擁有正向幸福走過一生的人，所以要好好把握住身邊的異性，可能他們就是你未來的另一半。

TOP 2：水瓶座

水瓶座對待愛情是相當認真的，對另一半也是溫柔體貼，遇到愛情的時候相當謹慎，多數時候都單純善良的像是一個孩子，所以受到很多異性的關注，11月桃花運很旺，是最有機會牽手真愛的時刻，遇到心儀的對象可不要錯過機會。

TOP 1：天秤座

天秤座在過去的時間遇到了不少爛桃花，但是以他們的機智來說，都可以很快速的識別，讓對方從他身上得不到希望，當然就會自動放棄了，11月就是爛桃花離開的分界點，正桃花運有機會大幅提升，可以迅速脫離單身的機會很高，擁有幸福滿滿的愛情生活。

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