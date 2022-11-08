fb ig video ETtoday search mobile

11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花

>

記者李薇／綜合報導　圖／pexels

11月份可以說是以下3大星座桃花運爆棚的時刻，像是天秤座就是擺脫了爛桃花的糾纏，有了新的正桃花來襲，雙子座也很有機會擁有可以長時間走下去的另一半，而水瓶座則是單純善良的特質吸引到很多異性，當然要好好把握身邊的每一個機緣。

▲星座,雙子座,天秤座,水瓶座,占卜,。（圖／pexels）

TOP 3：雙子座

雙子座將很有機會在11月遇到他們的真命天子／女，他們外表看上去開朗樂觀，但是心裡也有很敏感的一面，對待感情非常真誠，也會期待新的緣分到來，而11月恰好就有認識真愛的機會，而且是擁有正向幸福走過一生的人，所以要好好把握住身邊的異性，可能他們就是你未來的另一半。

▲星座,雙子座,天秤座,水瓶座,占卜,。（圖／pexels）

TOP 2：水瓶座

水瓶座對待愛情是相當認真的，對另一半也是溫柔體貼，遇到愛情的時候相當謹慎，多數時候都單純善良的像是一個孩子，所以受到很多異性的關注，11月桃花運很旺，是最有機會牽手真愛的時刻，遇到心儀的對象可不要錯過機會。

▲星座,雙子座,天秤座,水瓶座,占卜,。（圖／pexels）

TOP 1：天秤座

天秤座在過去的時間遇到了不少爛桃花，但是以他們的機智來說，都可以很快速的識別，讓對方從他身上得不到希望，當然就會自動放棄了，11月就是爛桃花離開的分界點，正桃花運有機會大幅提升，可以迅速脫離單身的機會很高，擁有幸福滿滿的愛情生活。

►早C晚A已過時？網路掀起「ABC護膚公式」風潮，撫紋更有感、亮度大提升！

►小賈斯汀「模特兒老婆」愛用百元護唇膏　全球熱賣10億支連豐臀金都是粉絲

►蒲公英環保衛生紙150抽只要12元，整年份直接囤起來

關鍵字：

星座, 雙子座, 天秤座, 水瓶座, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

聖誕倒數月曆／香氛帕爾瑪之水默默賣爆！迪奧10萬禮盒有專人專車送到家超狂

聖誕倒數月曆／香氛帕爾瑪之水默默賣爆！迪奧10萬禮盒有專人專車送到家超狂

最齊全雙11好康！后重生秘帖買30ml送44ml、嬌蘭賣翻的「雙CP」一次擁有

最齊全雙11好康！后重生秘帖買30ml送44ml、嬌蘭賣翻的「雙CP」一次擁有

只要會綁公主頭就成功一半！3款變化造型讓妳輕鬆當精緻美人

只要會綁公主頭就成功一半！3款變化造型讓妳輕鬆當精緻美人

總是找不到憂鬱的原因？選擇一盞燈，看看你最近正為什麼事煩心？ 試・開箱／單次份保養旅行超方便、100%純天然保養結合生命靈數身心都顧到 「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！年銷破10萬支的神級防曬必敗 第一眼看到花朵還是手掌？超準心測秒測你和另一半的感情狀態 Rosé越來越敢穿！「綁帶裹胸」禮服肌膚大面積全露　辣度直逼超模 拒絕對方別說「不好意思」　用另一句話回覆，反而對你好感還＋1 劉詩詩穿「玫瑰禮服」成仙氣天花板！　薄紗襯托天鵝頸體態絕美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面