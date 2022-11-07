翻來覆去睡不著？營養師：助眠有撇步，補充「開心果」很管用

▲富含維生素C的奇異果有助眠的效用。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人身處在高壓之下，擁有好的睡眠真是奢侈品，你的睡眠品質好嗎？躺下30分鐘內能睡著嗎？若你有睡眠困擾，營養師教你吃對「助眠食物」讓你一覺到天亮。

#含有天然褪黑激素食物

含有天然褪黑激素的食物能幫助睡眠，像是各式堅果類食物都是好選擇，研究指出，開心果中的天然褪黑激素含量最高，建議一天吃10公克左右的堅果，除了堅果外，有類似助眠效果的還有奇異果、草莓、櫻桃和枸杞。

#富含色胺酸食物

色胺酸可以增進睡眠質量，營養師表示色胺酸是人體必需的氨基酸，它是合成褪黑激素的重要原料，同時可以抑制中樞神經的興奮性，減少多夢易醒，更有抗憂鬱作用，小米打敗眾多食物是色胺酸含量第一的食物，其他像是玉米、牛奶和香蕉都是好選擇。

#富含葉酸、維生素B6和膳食纖維的食物

葉酸和維生素B6可和色胺酸產生協同作用，幫助合成褪黑激素，同時可以幫助緩解焦慮、改善壓力，進而改善睡眠，而膳食纖維可以提供腸道益生菌能量，合成優質褪黑激素，舉凡藜麥、燕麥、小米、綠豆、黑豆、紅豆都在名單內。

除了補充以上助眠食物，日常生活習慣也要配合，像是每日固定時間睡覺、晚餐不要吃太飽、減少刺激性飲品、睡前不要滑手機，另外也需要盡可能調整臥室溫度和亮度到最佳睡眠狀態。

►營養師點名「4大物品」千萬別微波，小心引發爆炸