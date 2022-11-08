牛爾公開私房「黃金8點按摩法」　簡單4步驟，緊緻拉提超有感

▲牛爾老師分享自己私房按摩法，能幫助緊緻肌膚、改善浮腫問題。（圖／翻攝小紅書@牛爾，以下同）

記者張毓容／台北報導

「美容教父」牛爾不僅懂保養，自己狀態也維持超好，年紀已進入50+的他，皮膚甚至比許多年輕女生還好，讓不少網友常敲碗他分享保養秘訣。他近日就在《小紅書》分享他自創的「黃金8點按摩法」，不僅可以幫助改善浮腫，還能幫助緊緻肌膚，預防、改善肌膚鬆弛狀態，想要抗老、維持好狀態就快學起來！

首先，這套「黃金8點按摩法」建議搭配乳霜進行，在按摩之前，先取出適量乳霜，用雙手指腹稍微揉搓，用指溫把乳霜軟化，接著以輕拍的手法將乳霜均勻上到全臉。牛爾老師表示，只要使用的乳霜質地很細緻，連眼周都可以帶到，可以連眼周肌膚都照顧到。

上完乳霜後，就可以開始進行按摩。而所謂的「黃金8點」包含嘴巴兩側、鼻翼兩兩、雙眼眼下～眼尾和眉頭下方兩點，整個按摩過程的重點要記住由內往外，並往上拉提。

Step 1：從嘴角至耳下，往斜上方拉提



將手指併攏，將雙手由兩側嘴角開始，從下向上按摩，每次可以推3～5下，往上滑開來，幫助緊緻肌膚。其他區域以同樣手法，由下往上按摩。

Step 2：從鼻翼下方到耳中，斜向上拉提

Step 3：從眼頭到耳上，斜向上拉提

Step 4：從眉毛至額頭，斜向上拉提

依序做完上述4個步驟按摩全臉後，將雙手稍微揉搓，運用手掌的溫熱，包覆、按壓一下全臉肌膚。最後，再利用手上剩下的乳霜順便按摩一下雙手，不會浪費乳霜，還能同時護理雙手。

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