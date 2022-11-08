從「落髮位置」看健康！髮縫變大吃牛肉、兩側變薄補充藍莓

▲現代人落髮年紀一直下修。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

落髮年輕化，越來越多人開始有掉髮的問題，《小紅書》上就是食補專家教你從落髮位置看健康，像是髮縫變大需要補肉和蝦，而兩鬢稀疏才要補充菠菜、藍莓，只要對症下藥跟著吃，減緩掉髮超有感。

#髮縫變大→補充牛肉、蝦、蛋黃、魚

長時間固定分線，或是頭皮總是直接曝曬在陽光下，頭皮容易乾燥，或是過度拉扯的方式傷害頭皮，都容易使髮縫變大。建議每3個月就改變一次分線位置，盡量做好頭皮防曬。

#兩側變薄→補充菠菜、芹菜、藍莓、草莓

現代人生活壓力大，容易有兩側扁塌稀疏的問題，加上三餐不定時，導致營養不足，或是吃得太油膩都可以讓兩側頭髮掉不停，建議清淡飲食並補充維生素C，保護頭皮毛囊免受自由基損傷。

#頭頂脫髮→補充洋蔥、香菇、玉米、南瓜

睡眠不足加上作息紊亂，沒是想太多容易使頭頂落髮，建議少熬夜、多喝水，同時保持心情愉快，搭配適當運動能改善。

#後腦杓脫髮→補充桑葚、黑豆、黑芝麻、黑米

當頭髮油膩且壓力大增時，連帶影響睡眠品質，當體內缺少微量元素就會引起腦後脫髮，建議做好清潔，多吃補腎益氣的食物，盡量睡飽吃均衡。

#髮際線後移→補充芝麻、甘藍、植物油

通常髮際線後移來自於遺傳因素，但突發性的壓力過大也會造成髮際線後移，建議從後天作息調整，補充維生素E，幫助促進頭髮生長。

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