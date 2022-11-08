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第一眼看到花朵還是手掌？超準心測秒測你和另一半的感情狀態

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▲▼第一眼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲憑直覺第一眼你會看到什麼，透露你的感情狀態。（圖／翻攝自小紅書）

編輯／Lily

一段感情能長久維繫，安全感是一件很重要的事情，憑直覺看下方這張圖片，從第一眼看到的東西能測出對方給你多少安全感，趕快測測和你想的一樣嗎？

第一眼看到什麼呢？

A.玫瑰

B.蜜蜂

C.大手

D.全部

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選擇A 玫瑰的你 安全感指數60%

你看到的是一枝連根拔起的玫瑰，離開大地的玫瑰會隨著時間枯萎，你的另一半只給你60%的安全感，有時候你會願意相信他，但有時也會疑神疑鬼，原因在於對方沒給你太多承諾，對於他和你的未來也缺乏規劃，所以你和他相處總小心翼翼，就怕說破了毀了美好的將來。

選擇B.蜜蜂 安全感指數10%

你就像蜜蜂一樣，飛來飛去圍繞在花朵附近，代表你充滿不安全感，只要另一半離開你的視線，你就會開始東想西想，巴不得黏在對方身邊，這樣的模式熱戀時很甜蜜，但是時間久了，雙方都會覺得很疲倦，建議你轉移重心並且提升自我，別把重心都放在對方身上。

選擇C.大手 安全感指數100%

你看到強而有力的大手，代表對方給你十足的安全感，這種安全感不是整天說愛你，而是一種不離不棄的安穩感，你們兩個經過感情磨合，對於未來更加堅定，即便有磨擦和吵架， 也能有自己的方法化解，感情更上一層樓。

選擇D. 全部 安全感指數80%

你看到一個全景，代表一種包容萬物的感覺，代表你和另一半的關係非常融洽，你的安全感是自己給自己的，認為感情就是互相信任，不需要執著於一些小事情，你曾經的感情經驗讓你明白，總是向對方追討安全感，這樣的關係是不會長久的。

關鍵字：

心理測驗, 第一眼, 安全感, 感情狀態

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