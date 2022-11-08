「豐臀金」挨批套黑色垃圾袋領獎　氣勢還是強過被封殺的前夫肯爺

▲金卡達夏穿Dolce & Gabbana 2023春夏系列的黑色PVC透視裝出席CFDA頒獎典禮。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

美國時尚設計師協會（The Council of Fashion Designers America）主辦的「時尚界奧斯卡」CFDA 頒獎典禮，於紐約時間7日晚間在Casa Cipriani 飯店登場，今年適逢 CFDA成立60周年，增設不少新獎項，當中包括由 Amazon Fashion創立的首屆「創新獎」（Innovation Award），由實境秀名媛「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）的緊身衣與內衣品牌SKIMS拿下，她身穿Dolce & Gabbana 2023春夏系列的黑色PVC透視裝出席盛會，為2007春夏系列作品的重新演繹版本，讓她美腿若隱若現，但網友直批「好像套了黑色垃圾袋」。

▲金卡達夏前夫Ye因不當仇恨言論遭時尚圈封殺。（圖／美聯社）

撇開挨批的黑色垃圾袋造型，金卡達夏站上CFDA頒獎典禮著實風光，她2019年才成立的緊身衣與內衣品牌SKIMS，為各種身形的女性找回自信，並與義大利精品FENDI合作推出聯名款，短短3年市值已達千億元規模，與前夫美國饒舌歌手「肯爺」Kanye West（已改名為Ye）因反猶太言論被運動品牌adidas宣告結束合作關係、造訪美國運動鞋品牌SKECHERS總部被拒於門外的窘境，形成強烈對比。

▲Khloe Jenner身穿高領古銅金禮服，大膽露出「南半球」。（圖／美聯社）

懶甩前夫Ye被時尚圈封殺的種種負面消息，金卡達夏與媽媽Kris Jenner、妹妹們一同出席CFDA頒獎典禮，一家人在時尚圈的影響力不容小覷，她的大妹Khloe Jenner身穿高領古銅金禮服，大膽露出「南半球」，是一件抬起右手必定走光的設計；超模妹妹Kendall Jenner則以紐約品牌Khaite白色亮片深V禮服示範高級性感風格，小妹Kylie Jenner則以開高衩露美腿造型亮相，一同現身祝賀金卡達夏獲獎。

▲超模Kendall Jenner以紐約品牌Khaite白色亮片深V禮服示範高級性感風格。（圖／美聯社）





▲金卡達小妹Kylie Jenner（左）與媽媽Kris Jenner一同現身。（圖／美聯社）

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