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時尚頑童Jean Paul Gaultier讓瑪丹娜、張國榮都臣服　退休仍有新花樣

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

時尚頑童尚保羅高提耶（Jean Paul Gaultier），只要你喜歡時尚，就一定這個名字，縱橫時尚圈50餘年，推出的單品掀起一代又一代的流行，讓瑪丹娜（Madonna）屢屢在演唱會時上身，為電影《第五元素》（Le Cinquième Élément）設計戲服成為一代經典，Jean Paul Gaultier更曾經擔任愛馬仕創意總監長達七年。在2020年正式宣布退休之後，他已經不再親自參與設計，但讓新生代設計師成為駐站總監推出高訂系列，同時能夠自由使用他的工坊、資源，讓時尚的歷史與工藝得以繼續傳承。

▲時尚老頑童Jean Paul Gaultier雖然已經不再親自設計，但他的無私精神和輝煌成就被所有設計師所傳承。（圖／翻攝自IG@jeanpaulgaultier）

▲時尚老頑童Jean Paul Gaultier雖然已經不再親自設計，但他的無私精神和輝煌成就被所有設計師所傳承。（圖／翻攝自IG@jeanpaulgaultier）

說到Jean Paul Gaultier，就會想到他為瑪丹娜所設計的精彩造型，在1990年代Jeal Paul Gaultier以精湛的剪裁和設計，獲選為法國高級服裝訂製公會的一員，同時也成為瑪丹娜演唱會時的設計師，馬甲、螺旋胸罩都是他愛用的元素。這些誇張、甚至在當時看來驚世駭俗的設計在瑪丹娜身上卻相得益彰，在2016年的Met Gala上又一次看到這對最佳拍檔合作，造型同樣令人震撼。

他合作的對象除了瑪丹娜，已故港星張國榮也曾經折服於他的設計功力之下，在2000年的熱情演唱會上，張國榮自己擔任服裝指導，邀請大師為他量身打造舞台上的秀服，並且一再提到「Jean Paul Gaultier 設計，很貴的啊」！這場演唱會造型的評價，在外媒是一面倒的大受好評，沒想到在香港，只有《明報周刊》一家媒體為張國榮和Jean Paul Gaultier的合作喝采，因長髮、裙子等元素，被輿論認為過度女性化，Gaultier也為此感到憤憤不平，而張國榮面對香港媒體的不諒解並未多言，而是一再感謝和敬佩Gaultier的實力與創意。

除了演唱會、表演服裝，Gaultier也跨足電影界，他為《終極追殺令》（Léon）和《第五元素》（Le Cinquième Élément）所設計的造型至今仍令人難忘，在《終極追殺令》中，角色大多數以針織、棉質、絲絨等柔軟天然的材質，營造電影看似沉重嚴肅，實則溫暖動人的基調。而《第五元素》則完全相反，將背景設定在23世紀，他所幻想的未來世界，充滿無機物，因此利用綁帶、人造纖維、反光帶等等元素，創下了影史的一大經典。

▲Jean Paul Gaultier在1997年為《第五元素》所設計的造型，至今仍是經典，持續被致敬（翻攝自IG@shremmm、@xtina）

▲Jean Paul Gaultier在1997年為《第五元素》所設計的造型，至今仍是經典，持續被致敬（翻攝自IG@shremmm、@xtina）

在他擔任愛馬仕創意總監的7年之中，留下無數傳世之作，尤其是2004秋冬秀場由傳奇超模琳達伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）演繹的鹹水鱷魚皮製成的皮夾克，當時售價超過400萬元台幣，其中一件更成為愛馬仕博物館的館藏，銳利的剪裁、不規則的下襬，讓愛馬仕從保守簡約變得前衛大膽。除了衣服之外，包袋也能看出他調皮的性格，Birkin Shawdow利用陰影做出柏金包的特色，實際上卻沒有其他的零件，還有在當年並未掀起漣漪的Jypsiere，現在卻成為收藏家的夢幻逸品。

2020年秋冬高訂之後，Jean Paul Gaultier宣布退休，為時尚圈投下了震撼彈，不過他也同時宣布Jean Paul Gaultier這個品牌將以全新的模式與世人見面。他重新推出了成衣線，但不再參與時裝周，讓過往的經典商品重現於世，也讓人們可以更瞭解他的美學體系與設計語言。而高訂線則是讓不同的設計師擔任駐站創意總監，今年22年秋冬和23春夏高訂分別由Y/project 的創意總監Glenn Martens和Balmain的創意總監Olivier Rousteing所負責設計，各自用了擅長的元素去還原他們心中的Jean Paul Gaultier。

▲左圖為Y/project創意總監的設計，右圖為Balmain創意總監的設計，兩位風格迥異的設計師用彼此擅長的元素展顯出自己心中的Jean Paul Gaultier。（圖／翻攝自Jean Paul Gaultier官網）

▲左為Y/project創意總監的設計，右為Balmain創意總監的設計，兩位風格迥異的設計師用彼此擅長的元素，展顯出自己心中的Jean Paul Gaultier。（圖／翻攝自Jean Paul Gaultier官網）

Jean Paul Gaultier在時尚圈捲起無數場波瀾，還有數不勝數的設計師參考他的設計，對於抄襲和借鑒他也總是一笑置之，更有人說他靠著一己之力養活半個時尚圈，而對於成就，他只謙虛的表示：「因為我是個害羞的人，所以設計衣服是我與眾人溝通的方式。」（I could say that making clothes is my way of communicating, because I was always so shy.）

關鍵字：

Jean Paul Gaultier, Hermes, YProject, Balmain

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