時尚頑童Jean Paul Gaultier讓瑪丹娜、張國榮都臣服　退休仍有新花樣

實習記者蔡孟廷/綜合報導

時尚頑童尚保羅高提耶(Jean Paul Gaultier),只要你喜歡時尚,就一定這個名字,縱橫時尚圈50餘年,推出的單品掀起一代又一代的流行,讓瑪丹娜(Madonna)屢屢在演唱會時上身,為電影《第五元素》(Le Cinquième Élément)設計戲服成為一代經典,Jean Paul Gaultier更曾經擔任愛馬仕創意總監長達七年。在2020年正式宣布退休之後,他已經不再親自參與設計,但讓新生代設計師成為駐站總監推出高訂系列,同時能夠自由使用他的工坊、資源,讓時尚的歷史與工藝得以繼續傳承。

▲時尚老頑童Jean Paul Gaultier雖然已經不再親自設計,但他的無私精神和輝煌成就被所有設計師所傳承。(圖/翻攝自IG@jeanpaulgaultier)

說到Jean Paul Gaultier,就會想到他為瑪丹娜所設計的精彩造型,在1990年代Jeal Paul Gaultier以精湛的剪裁和設計,獲選為法國高級服裝訂製公會的一員,同時也成為瑪丹娜演唱會時的設計師,馬甲、螺旋胸罩都是他愛用的元素。這些誇張、甚至在當時看來驚世駭俗的設計在瑪丹娜身上卻相得益彰,在2016年的Met Gala上又一次看到這對最佳拍檔合作,造型同樣令人震撼。

他合作的對象除了瑪丹娜,已故港星張國榮也曾經折服於他的設計功力之下,在2000年的熱情演唱會上,張國榮自己擔任服裝指導,邀請大師為他量身打造舞台上的秀服,並且一再提到「Jean Paul Gaultier 設計,很貴的啊」!這場演唱會造型的評價,在外媒是一面倒的大受好評,沒想到在香港,只有《明報周刊》一家媒體為張國榮和Jean Paul Gaultier的合作喝采,因長髮、裙子等元素,被輿論認為過度女性化,Gaultier也為此感到憤憤不平,而張國榮面對香港媒體的不諒解並未多言,而是一再感謝和敬佩Gaultier的實力與創意。

除了演唱會、表演服裝,Gaultier也跨足電影界,他為《終極追殺令》(Léon)和《第五元素》(Le Cinquième Élément)所設計的造型至今仍令人難忘,在《終極追殺令》中,角色大多數以針織、棉質、絲絨等柔軟天然的材質,營造電影看似沉重嚴肅,實則溫暖動人的基調。而《第五元素》則完全相反,將背景設定在23世紀,他所幻想的未來世界,充滿無機物,因此利用綁帶、人造纖維、反光帶等等元素,創下了影史的一大經典。

▲Jean Paul Gaultier在1997年為《第五元素》所設計的造型,至今仍是經典,持續被致敬(翻攝自IG@shremmm、@xtina)

在他擔任愛馬仕創意總監的7年之中,留下無數傳世之作,尤其是2004秋冬秀場由傳奇超模琳達伊凡吉莉絲塔(Linda Evangelista)演繹的鹹水鱷魚皮製成的皮夾克,當時售價超過400萬元台幣,其中一件更成為愛馬仕博物館的館藏,銳利的剪裁、不規則的下襬,讓愛馬仕從保守簡約變得前衛大膽。除了衣服之外,包袋也能看出他調皮的性格,Birkin Shawdow利用陰影做出柏金包的特色,實際上卻沒有其他的零件,還有在當年並未掀起漣漪的Jypsiere,現在卻成為收藏家的夢幻逸品。

hermès f/w 2004, jean paul gaultier’s debut collection for the house pic.twitter.com/Si9sn062xm — Nathan (@muglerize) April 2, 2020

2020年秋冬高訂之後,Jean Paul Gaultier宣布退休,為時尚圈投下了震撼彈,不過他也同時宣布Jean Paul Gaultier這個品牌將以全新的模式與世人見面。他重新推出了成衣線,但不再參與時裝周,讓過往的經典商品重現於世,也讓人們可以更瞭解他的美學體系與設計語言。而高訂線則是讓不同的設計師擔任駐站創意總監,今年22年秋冬和23春夏高訂分別由Y/project 的創意總監Glenn Martens和Balmain的創意總監Olivier Rousteing所負責設計,各自用了擅長的元素去還原他們心中的Jean Paul Gaultier。

▲左為Y/project創意總監的設計,右為Balmain創意總監的設計,兩位風格迥異的設計師用彼此擅長的元素,展顯出自己心中的Jean Paul Gaultier。(圖/翻攝自Jean Paul Gaultier官網)

Jean Paul Gaultier在時尚圈捲起無數場波瀾,還有數不勝數的設計師參考他的設計,對於抄襲和借鑒他也總是一笑置之,更有人說他靠著一己之力養活半個時尚圈,而對於成就,他只謙虛的表示:「因為我是個害羞的人,所以設計衣服是我與眾人溝通的方式。」(I could say that making clothes is my way of communicating, because I was always so shy.)