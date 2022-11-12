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LIFE・經典／別再告訴自己要斷捨離　理解2個概念，才能重整家中雜物

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▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

▲許多人都想要清爽的空間，不從觀念培養，再怎麼清理都是掙扎。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人都面臨居家收納的問題，總覺得家中的儲物空間不夠，若家裡的混亂讓你感到煩躁，卻又不知從何開始處理，建議先從培養出對「雜物」的新觀念，才能真正面對家中大量的物品、令你感到無力的物品，首先要面對的就是對於「空間感的需求」。

多數人都把雜亂歸咎於收納空間不足，其實這可能是一個原因，但絕對不是最主要的，事實上，在現在的城市居住空間而言，「確實收納空間就是不夠」，所以才要更精簡自己所擁有的物品，而做根本就是要從想法開始。

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

成本最高的是「空間」
許多地區都面臨高房價以及高房租的情況，租屋族可以試想一下，一個月你可能花2萬元租了10坪的房間，意思是你一個月就對1坪的空間付出2,000元的成本，買房的民眾則可以用坪來算，假設你購屋時1坪花費了50萬元購買，那空間就是50萬元的成本。

你若將1坪的空間拿來堆放半年、甚至1年都沒去碰的雜物，甚至搞的你連走路的動線都有問題，是不是有點得不償失？這甚至還沒計算將空間清理之後，會擁有的清爽感跟空間感。所以在進行任何規劃前，請先把空間成本考量進去，而若你準備清理雜物，請把空間成本放在心上，更加大膽地清理吧。

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

留著才是最麻煩的事
如果你有3件漂亮的洋裝，每一件你都很喜歡，但你不會同時穿著3件一起出門，原因很顯而易見，因為你只有一副身體。

家中的空間也一樣，請先衡量置物、或要擺設商品的比例，再去選擇你要擺放的物品，因為你終究只能選擇一件洋裝出門，當然你也可以收納其他兩件日後做替換，前提是你有收納空間的話，因為全部一股腦地擺在外面，不會有更好的視覺效果，而且你還要常常擦拭它們。

很多人總會想說「以後會用到」，但除非你確定在一年內會使用到它，不然都建議別留，例如你在公司尾牙抽到一個小烤箱，想說可以先放著，等家裡烤箱壞了來替換，萬一烤箱4年後才壞，等同你要花4年的空間成本儲藏它，就算一天放置的成本是1塊錢，其實也花了1,460元，且4年之後就有更多功能的新烤箱出來了，你真的想用它還是未知數，不如就先上網轉賣或送給親友。

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

最後，真的想清除雜物，除了想開後移除家中的物品，在購物前也多想一下，是否我真的需要？他能滿足我心中的療癒感多久？我會喜歡這個東西多久？若我要把他清理掉是否很麻煩？並珍惜目前所在使用的商品，延長商品的期限，說真的，會少掉很多麻煩，也能讓生活空間更加舒適。 

關鍵字：

LIFE, 經典, 收納

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