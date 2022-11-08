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許瑋甯《她》劇中手袋關注度up！LONGCHAMP經典款、CHANEL小Q包都背上

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記者王則絲／台北報導

女星許瑋甯主演Netflix懸疑台劇《她和她的她》在近期掀起廣大討論度，演技獲得好評，而劇迷們不只是關注吳慷仁究竟能演得多壞，也關注許瑋甯在劇中的造型。其中許瑋甯不只一次背上LONGCHAMP經典手袋，運用不同包款呈現角色的不同面貌，也曾拎上CHANEL的小Q包引起注意。

▲許瑋甯《她》劇中手袋。（圖／翻攝Netflix、品牌提供）

▲許瑋甯《她》劇中手袋。（圖／翻攝Netflix、品牌提供）

▲LONGCHAMP BRIOCHE系列。（圖／Netflix、品牌提供）

許瑋甯飾演的「林晨曦」是職場女性的角色，以高雅裝扮營造都會氣質以及女強人的氣場，劇中她以率性的襯衫褲裝，搭配上LONGCHAMP「Brioche 布里歐包」，以蓬鬆柔軟的質感帶出溫柔，而黑色則中和了甜美，將一點帥氣加進造型中。

▲許瑋甯《她》劇中手袋。（圖／翻攝Netflix、品牌提供）

▲許瑋甯《她》劇中手袋。（圖／翻攝Netflix、品牌提供）

▲LONGCHAMP LE PLIAGE FILET系列漁網包。（圖／Netflix、品牌提供）

然而不在工作崗位上時，「林晨曦」於假期間就顯得休閒快活許多，劇中她曾拎上LONGCHAMP熱賣的「Le Pliage Filet漁網包」，與她身上的鵝黃裙裝組合出舒適優雅的氛圍；LONGCHAMP漁網包是與百年棉質漁網袋老牌FILT合作打造的日常購物包，融合巴黎的浪漫基因，女星莉莉柯林斯（Lily Collins）也曾於影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）中背過。

▲許瑋甯《她》劇中手袋。（圖／翻攝Netflix、品牌提供）

▲許瑋甯劇中類似款CHANEL鍊帶小化妝包（類似款）。（圖／翻攝自官網）

身為CHANEL的品牌好友，許瑋甯在劇中也有拎上一款CHANEL小Q包，為經典的白色鍊帶小化妝包，透過迷你包替素雅的黑裝輕鬆點綴加分，可愛不失女人味，非常時髦。

►許瑋甯俐落褲裝撞衫迪麗熱巴　網罕見不論輸贏狂讚：女神都美

關鍵字：

許瑋甯, 她和她的她

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