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劉詩詩穿「玫瑰禮服」成仙氣天花板！　薄紗襯托天鵝頸體態絕美

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記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星劉詩詩近日不斷放送時尚大片寵粉，最新公開了她身穿義大利百年品牌CURIEL黑白薄紗禮服的畫面，隨著裙身抓皺紋理間綻放出靈氣的白色玫瑰花，流暢展現了直角肩線條，而禮服幕後故事也大有來頭。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室）

▲劉詩詩演繹義大利百年品牌CURIEL Alta Moda高訂系列禮服 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室）

劉詩詩此次演繹義大利百年品牌CURIEL Alta Moda高訂系列禮服，藉此展現出她極致仙氣美，這套黑白相間長款薄紗禮服，遇上了立體白色玫瑰花朵，層層堆疊出生機，上緊下寬的對比張力，在淡雅之間流露一絲個性。其平口的剪裁設計恰好彰顯了劉詩詩招牌天鵝頸曲線，纖細身材相當唯美，無論姿態與狀態都堪稱完美。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室）

▲劉詩詩展現曼妙姿態。（圖／翻攝自劉詩詩工作室）

其實該禮服靈感也大有來頭，來自品牌第二代傳承人 Gigliola Curiel在50年代為歐洲皇室Mariapia Fanfani 所設計的禮服，品牌第三代傳承人Rafaella Curiel女士同樣也演繹過。禮服一針一線皆考究工藝，持續捕捉身體和禮服間的流動性，品牌也形容「正是高貴的血統和皇室血統開啟了CURIEL百年的輝煌」。

關鍵字：

劉詩詩, CURIEL, 禮服

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