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秋冬必拿超可愛毛絨包！Miu Wander變成小綿羊、Chanel粉紅羊毛太美

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

氣溫逐漸降低，各大品牌也將經典包款換上毛毛外衣，讓秋冬不再寒冷，每當摸到這些包包時，都能感受到柔軟的絨毛幫你驅走寒意，更用可愛配色溫暖你的心。

▲一到秋冬，各大品牌都將品牌的經典款包包換上秋冬限定的毛絨絨新裝。（圖／翻攝自Chanel、Miu Miu官網）

▲一到秋冬，各大品牌都將經典包款換上秋冬限定的毛絨絨新裝。（圖／翻攝自Chanel、Miu Miu官網）

Miu Miu

Miu Miu今年真的是大開殺戒，春夏以低腰迷你裙、炫腹短上衣轟炸時尚圈，正當人們還在為品牌帶回的Y2K風潮而歡呼時，Miu Miu順勢推出Miu Wander手袋，讓腋下包再掀風暴。秋冬款更將原本小羊皮抓皺改為羊羔毛，實用度不變，可愛更加分。

▲Miu Miu Wander包在今年秋冬化身小綿羊，讓人愛不釋手。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

▲Miu Miu Wander包在今年秋冬化身小綿羊，讓人愛不釋手。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

Chanel

Chanel今年推出的包款，每個都是社群軟體的當紅炸子雞，無論是誰買到都想趕快上傳IG讓大家羨慕，今年秋冬的這款粉色羊毛口蓋包也毫不例外，由全羊皮所打造，提把將Chanel的經典鍊條加粗，而整顆毛絨絨的設計更是讓人少女心爆發。

▲Chanel把經典口蓋包變成粉紅色，毛絨絨的外表直擊少女心。（圖／翻攝自Chanel官網）

▲Chanel經典口蓋包穿上粉紅色外衣，毛絨絨外表更直擊少女心。（圖／翻攝自Chanel官網）

Marc Jacobs

設計鬼才Marc Jacobs自從推出相機包之後，每年都會推出相機包的變種，今年秋冬也跟上了流行，讓相機包也變得可愛又毛絨絨。略顯浮誇的銀灰色長毛自然的垂在周圍，就像一隻衷心可愛的小狗，讓你在秋冬冷冷的通勤路上也有陪伴，不用再擔心寂寞。

▲Marc Jacobs相機包，今年秋冬變成灰色小寵物陪你度過寒冬。（圖／翻攝自Marc Jacobs官網）

▲Marc Jacobs相機包，今年秋冬變成灰色小寵物陪你度過寒冬。（圖／翻攝自Marc Jacobs官網）

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關鍵字：

Miu Miu, Chanel, Marc Jacobs

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