安格斯12星座一周運勢11／7-11／13　單身射手桃花旺、巨蟹負能量滿滿

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

儘管行星周間沒有具影響力的位移變化，對羊座而言，此時星盤透露出行動力帶有十足能量，不管是工作或是感情，憑著熱血贏面會很大，只不過這段時間三分鐘熱度的毛病會是你的致命傷，前頭受挫就可能兵敗如山倒，是一段起落極大的過渡期。桃花不少，但大都是一時的邂逅激情，沒對象的會有短暫的戀愛機會。

金牛座 4.21~5.20

儘管內心整個懶洋洋，不過牛座這周需要拿出你最牛的本事，把想做的事咬牙完成，這周逆運居多，眼前的險阻彷彿個個針對你而來，但是愈事與願違愈需要堅持，後頭的果實將加倍甜美，不妨再撐一下！感情面上起伏未定，有對象的這陣子似乎有點溝通不良，除了動嘴逞口舌之快，更要動腦想想彼此的癥結點究竟出在哪邊。

雙子座 5.21~6.20

這周的雙子賺錢慾望相當高，會拼命把握工作之外額外賺錢的各種機會，可以趁著六宮獨旺的時刻，透過人際關係，得到斜摃接案賺小錢的機會。感情層面將可能出現短暫空窗。除了觀望還是觀望，單身的感情進度處在一個有機會、沒把握的停滯狀態，任憑你再怎麼急躁也沒什麼結果，順其自然一點會更好。

巨蟹座 6.21~7.21

仿彿上天有意考驗，本周的蟹座似乎走到一個事與願違的循環，感覺做什麼都不對，每走一步就後悔一步，基本上並不是衰運降臨，而是火星的退行能量在此時對蟹蟹們帶來影響，讓你在思考判斷上容易悲觀負面，但其實你的狀況不差，只要調整好心態就不必想太多。此時感情平平，和對方有些疏遠，需要你花點時間好好整理。

獅子座 7.22~8.22

創造力提升的黃金時刻，獅子這周受到水星的帶動，能在職場上展現自己所長，也能與團隊一起合作出很好的成績，雖然頗為忙碌，卻能在工作中得到很大的快樂與滿足！此時桃花緣分不是不好，只是你經常忽略身邊向你示好的訊息，感覺桃花一直不開，如果能主動一點，你會發現感情機會原來隨處可見。

處女座 8.23~9.22

旺運持續推升，處女座這周人際行情依舊看漲，身邊的人投射而來的目光更溫暖友善，也化解了處女座長久以來的保護色，此時能結交到興趣、脾氣相投的朋友，更建議單身處女座能把這股旺運氣勢轉嫁到感情運上，透過朋友交流進一步找到感情的方向。有對象者，記得再忙也要陪陪情人，不要忽略了身邊最親蜜的人。

天秤座 9.23~10.22

想法天馬行空但行動原地打轉的秤座，這周思維活躍反應驚人，思考力就是你的幸運力，能憑藉著點子創意受到矚目，就連投資理財都能出現獲利靈感！不過行動或需要耗費體力的活兒就相對顯得意興闌珊，工作上可思考省力的方式達成目的，但千萬別偷懶！單身者有機會遇見條件極佳的對象，但是較不見得有進展機會。

天蠍座 10.23~11.22

不論天蠍此時此刻內心的目標是什麼、以往又是多不順遂，在這周有金、水與太陽的合相作用下，都可以花少少的力氣而心想事成，此時的你想低調都難，憑著理性的專業能力挾帶感性的熱血衝勁，表現十分不凡！感情上金星守護，但仍別小看心魔，不論單身或是有對象，若抱持著患得患失的心態，只怕將與你所期待的幸福背道而馳！

射手座 11.23~12.21

對於微不足道的小事若是過於輕忽，那麼很可能會引發不小的風波！大而化之的射手受到火星退行影響，這陣子會因為很多沒注意到的小細節吃足苦頭。感情上運勢不減反增，積極開朗是你的一大賣點，對單身射手來說桃花相當旺盛，不過對有伴侶的而言就要當心情海生波，還是要用心對待才能繼續走下去。

摩羯座 12.22~1.19

在壓力與自我期許的推送之下，未來這周的摩羯承接了各方的任務，被時間牽著走，忙碌是不可避免的，不過有忙就會有收穫，此時愈辛苦愈能在年底得到回饋與代價，因此Hold住你的持續力是很重要的，感情運還算亨通，與另一半有著老夫老妻的默契，兩人相處自在又舒服，就算忙碌也能包容諒解，但要小心彼此的相敬如賓將導致日後愈來愈平淡無趣。

水瓶座 1.20~2.18

十宮中眾星雲集，這周的你職場上勢如破竹的氣運驚人，如果能放下獨行俠的身段和偶包，多一點溫暖提攜身邊的夥伴，就能充分運用團隊的力量，在工作上交出漂亮的成績單！而此時感情將與你的事業緊緊相繫，單身者很可能與職場上的伙伴同事擦出火花，有對象者則要提防自己陷入多角糾纏，感情剪不斷理還亂，煩心事居多。

雙魚座 2.19~3.20

遷移宮位極度活躍的這周，雙魚座需要動動動動起來！不論是工作或是人際上，主動將成為你成功的契機，機會來臨說什麼也要主動爭取，可別再溫良恭儉讓了喔！至於感情上單身者的桃花落在遠方，試著走出舒適圈、走出自己習以為常的生活範圍，不論是出差或是旅行，環境一轉換，你的感情圈也就打開了。

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