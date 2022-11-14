《芳心蕩漾》秦嵐凍齡保養靠5招！不用毛巾擦臉、喝1飲品維持好氣色

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中國女星秦嵐演出《延禧攻略》後在台灣打開知名度，還有像是《理智派生活》、近期開播的《芳心蕩漾》等，退下古裝後的秦嵐凍齡樣貌也讓人超好奇，以下整理秦嵐的凍齡保養術。

秦嵐凍齡保養tips

1. 分區卸妝

秦嵐有提到過自己本身是敏感肌，在清潔方面需要將拍戲長時間帶的妝清潔乾淨、又不能過於刺激肌膚，在卸妝時也會比較小心。眼唇的部分，一定會選擇用眼唇卸妝輕敷後擦拭；其他像是T字部位、下巴、臉頰等，會選擇使用最溫和的卸妝乳慢慢地帶走彩妝。





2. 不用毛巾擦臉

清潔的第二點，就是許多女星也曾提及的不使用毛巾擦臉這件事，由於毛巾會容易因潮濕、清潔等問題孳生細菌，反覆使用也容易造成痘痘或是其他肌膚刺激，因此她會選用單次性的環保材質洗臉巾擦臉。





3. 精華液＆面膜

保養品選擇方面，秦嵐不用化妝水，而是選擇使用保濕面膜或是直接用保濕精華液來保養肌膚，最後再使用全臉乳霜替肌膚補油鎖水，用量絕對不能省才能達到好效果。





4. 眼周用心顧

秦嵐擁有一雙會說話的靈動大眼，想當然眼周勢必也是要用心保養、照顧的，除了保濕之外秦嵐也相當重視眼周，不管是眼部精華、眼霜等眼部保養產品，一樣都不會少，也會根據時機和氣候挑選質地，像是夜間就會選擇滋潤度較高、質地比較厚重的眼霜使用，並在塗抹時順勢輕盈按摩。





5. 內在保養

最後內在的保養也很重要，先前介紹過許多女星的保養方法都有自己獨門的一款飲品，秦嵐會習慣飲用溫熱枸杞茶維持好氣色，同時也會透過保健食品替自己補充營養。

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