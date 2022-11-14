fb ig video ETtoday search mobile

《芳心蕩漾》秦嵐凍齡保養靠5招！不用毛巾擦臉、喝1飲品維持好氣色

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

中國女星秦嵐演出《延禧攻略》後在台灣打開知名度，還有像是《理智派生活》、近期開播的《芳心蕩漾》等，退下古裝後的秦嵐凍齡樣貌也讓人超好奇，以下整理秦嵐的凍齡保養術。

秦嵐凍齡保養tips

1. 分區卸妝

秦嵐有提到過自己本身是敏感肌，在清潔方面需要將拍戲長時間帶的妝清潔乾淨、又不能過於刺激肌膚，在卸妝時也會比較小心。眼唇的部分，一定會選擇用眼唇卸妝輕敷後擦拭；其他像是T字部位、下巴、臉頰等，會選擇使用最溫和的卸妝乳慢慢地帶走彩妝。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. 不用毛巾擦臉

清潔的第二點，就是許多女星也曾提及的不使用毛巾擦臉這件事，由於毛巾會容易因潮濕、清潔等問題孳生細菌，反覆使用也容易造成痘痘或是其他肌膚刺激，因此她會選用單次性的環保材質洗臉巾擦臉。

 
 
 
 
 
 
 

 

3. 精華液＆面膜

保養品選擇方面，秦嵐不用化妝水，而是選擇使用保濕面膜或是直接用保濕精華液來保養肌膚，最後再使用全臉乳霜替肌膚補油鎖水，用量絕對不能省才能達到好效果。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. 眼周用心顧

秦嵐擁有一雙會說話的靈動大眼，想當然眼周勢必也是要用心保養、照顧的，除了保濕之外秦嵐也相當重視眼周，不管是眼部精華、眼霜等眼部保養產品，一樣都不會少，也會根據時機和氣候挑選質地，像是夜間就會選擇滋潤度較高、質地比較厚重的眼霜使用，並在塗抹時順勢輕盈按摩。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. 內在保養

最後內在的保養也很重要，先前介紹過許多女星的保養方法都有自己獨門的一款飲品，秦嵐會習慣飲用溫熱枸杞茶維持好氣色，同時也會透過保健食品替自己補充營養。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022秋冬身體保養最強攻略！歐舒丹彩蛋級新品終於要亮相了！見習網美小吳熱情分享，潮模朱綺綺愛用心得～週年慶這五組絕對必收！

開賣就要比手速！人氣炸裂的L’OCCITANE歐舒丹聖誕倒數月曆，榮獲網友最想要禮物！還有乳油木蒙布朗、金黃拿鐵系列，暖冬甜點系香氣陪你歡度佳節

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 芳心蕩漾, 秦嵐, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

曾馨瑩露一手百萬「錶王」、AP陀飛輪錶慶生　各大精品獻花禮祝賀

曾馨瑩露一手百萬「錶王」、AP陀飛輪錶慶生　各大精品獻花禮祝賀

5種說話壞習慣　會讓大家默默討厭你

5種說話壞習慣　會讓大家默默討厭你

吃早餐很重要！做對5件事「提高基礎代謝」　讓減肥更有效

吃早餐很重要！做對5件事「提高基礎代謝」　讓減肥更有效

網揭「懶癌末期」3大星座！Top 1一切隨緣，只想癱在家輕鬆過生活 《芳心蕩漾》秦嵐凍齡保養靠5招！不用毛巾擦臉、喝1飲品維持好氣色 Jennie、Jisoo接力換上「Lisa瀏海」！「演唱會限定」造型可愛翻 狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物 具俊曄想送Burberry包寵妻　小S造型獲姐夫認可「女兒不重要」 超準心測！第一眼看到「什麼動物」，秒測你的「真實性格」 男女思考大不同　8句男生最想告訴女友的話

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面