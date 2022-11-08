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《點燃我溫暖你》張婧儀網封「人間水蜜桃」　清純淡漠根本小說裡走出來

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期中國新生代女演員中絕對不能忽視1999年出生的張婧儀，2018年出道以來部部女一，除演技備受肯定外，清純淡漠的氣質擄獲大批網友的心，被稱為「人間水蜜桃」，也是許多女孩心目中的理想長相。

《點燃我溫暖你》張婧儀

《點燃我溫暖你》改編自熱門小說，從選角時就備受矚目，隸屬陳坤、周迅旗下的張婧儀2018年出道就擔任女主角，這次接演小說改編劇也算眾望所歸，清純淡漠的千金長相卻沒有嬌貴的公主氣質，小紅書網友都稱張婧儀活脫脫就是從小說裡走出來的人。

人間水蜜桃美稱

張婧儀整個人給人感覺清清淡淡的，私下也很常素顏出鏡，自拍特寫可以看到她優秀的膚質，平常在小紅書上也會分享自己的開箱影片，張婧儀的水嫩膚況也獲得「人間水蜜桃」的美稱。

耐看立體五官

張婧儀的五官隱隱約約有些許的混血感，卻不會過於稜角，即使只是略施脂粉都非常吸睛，時常淡妝出場的她可以歸納出以下幾個妝容重點：

1.整體霧面妝感，從底妝、眉毛、眼妝到唇頰都是一致的霧面。

2.用眉粉填補眉毛，打造自然感柔霧眉。

3.眼線僅加強眼尾，長度和雙眼皮摺長度相同。

4.全臉唯一色彩在唇上，多會選擇MLBB色，或是運用紅唇打造個性復古感。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 點燃我溫暖你, 張婧儀

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