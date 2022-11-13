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賈靜雯3招維持好狀態　給女孩建議：身心靈平衡就能帶來很多正能量

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

台劇《她和她的她》播出後話題不斷，飾演長期遭受丈夫言語與肢體暴力的顏聖華（賈靜雯 飾）是劇中頗受關注的角色，從《我們與惡的距離》、《瀑布》、《媽，別鬧了》，賈靜雯的精湛演出有目共睹，在現實生活中是母親、人妻、也是職業婦女的她，忙碌的高壓生活下，如何讓自己維持最佳狀態、身心靈達到平衡？今天就來聽聽她的分享。

關於飲食

賈靜雯表示，自己會比較注重飲食這塊，因為從以前她的媽媽就會親自打新鮮果汁給她，後來拍戲了就懂得為自己準備水果，雖然現在的人都說水果比較胖（因為糖分高），但至少比吃油炸類的食物好，然後在飲食上會多攝取蛋白質，像是早上起床一定是2顆水煮蛋，搭配好的油脂，有時候喝豆漿、有時候還會吃酪梨等等。

賈靜雯說，其實自己不太挑食，就只是在吃東西時會有先後順序：像是今天要搭配一杯紅酒，就會先吃點油脂保護自己的胃，然後吃蔬菜，最後才吃澱粉，把自己飽足感弄到有了，就不會覺得要吃很多，然後甜食也不排斥偶爾會吃個一兩口過一下癮，在吃完美食大餐後的隔天會多喝水，也會吃小黃瓜排水，或是多吃一些蔬果類，總之隔天的飲食會盡量清淡、選擇油脂少的食物，此外她也會在大餐後多動一些，像是走路，賈靜雯說自己非常喜歡從餐廳吃完飯後走路回家。

關於運動

完全看不出來已經48歲的賈靜雯，維持好狀態的方式就是養成運動習慣，她說以前會參加路跑，但現在減少了，原因是覺得現階段的自己比較需要的是”增肌減脂”，因為這樣肌肉才可以保護骨骼，所以近期做得最多的是重訓和瑜伽，一個是訓練你的肌耐力，一個是拉筋，賈靜雯表示，練瑜伽對女生蠻好的，可以讓女性的身心達到平衡，尤其如果老師帶得好，在收操的那刻，會覺得出完汗很舒服、有把筋拉開了，會感覺身體很輕盈、在情緒上也會變得更平靜舒暢。

關於身心靈

賈靜雯認為女生真的需要好好照顧自己身心靈，因為當心靈上得到滿足時，就會比較平衡一點，為什麼大家說運動很重要，因為運動對心靈上的平衡有一定程度的幫助，此外，還有曬太陽，賈靜雯有很多的朋友喜歡爬山露營，接觸大自然…等等，其實有很多方式都可以讓心靈更平衡些，只要願意嘗試，都是可以為自己帶來很多正能量的。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 她和她的她, 賈靜雯

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