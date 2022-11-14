孔曉振私下愛用手袋盤點！逛街、踏青拿貴婦包直接包色　

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

論韓國時髦女星代表，剛與老公Kevin Oh舉辦完婚禮的孔曉振絕對在列，不論是出席品牌活動，或是私下個人行程，孔曉振身上的穿搭、配件總是能引起粉絲們的強烈矚目，幫大家整理好孔曉振各種不同場合的手袋選擇。





孔曉振出席不同場合的精品包盤點

機場時尚

從美國返韓時，孔曉振獨自推著一車RIMOWA行李箱入境，維持她一貫的率性作風，以長版針織衫配上牛仔褲的休閒穿搭亮相，為了滿足長途飛行的物品收納，孔曉振選擇Loewe Balloon包，也就是我們說的氣球包，除了錢包、手機外，保濕噴霧、護唇膏、補妝用品也能一口氣收入。

踏青出遊

與朋友又或是老公Kevin Oh外出踏青時，孔曉振一邊背著Fendi的熱賣包款Peekaboo，另一邊則是選擇有比利時貴婦品牌之稱的Delvaux托特包，一藍一黃的撞色搭配，恰巧與身上的黑色穿搭形成強烈的對比。

逛街血拼

孔曉振對Delvaux有多熱愛，看她私下逛街不只一次提Delvaux包款現身就知道，其中以細緻皮革打造的經典Brillant包，孔曉振就有白色、棕色和亮黃色等款式。

晚宴行頭

出席Vanlentino品牌晚宴活動，孔曉振先是換上Valentino 2022秋冬系列的桃粉色亮片小洋裝，再以品牌經典鉚釘標誌打造的One Stud小廢包為整體造型增添亮點。

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