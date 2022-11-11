許瑋甯回歸自我　「安安靜靜享受現下眼前，是另一種內在的自由」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

許瑋甯熱愛旅行時，那種身心都自由的度假感，也極度享受開車帶來自在感受的她，形容這次封面拍攝，感覺很像是自己的公路旅行，從日光到午夜，沉浸在時間流動的台北景緻，比想像多更多的迸融出多樣豐富面貌，愜意享有一個人的自由時光。

我心深愛的時光

「每想你一次，天空掉下一粒沙……」這是2018年六月，許瑋甯懷抱著從國中開始就喜愛的作家三毛，踏上心裡對於書中嚮往已久的撒哈拉沙漠，所寫下她對三毛感念的聯想名句。

自由的浪跡天涯

在無邊無際的黃沙滾滾，走入三毛筆下的故事、走進瑋甯心中憧憬的魔幻國度，形容自己猶如湧起了三毛情結的風中女子，自此深深愛上摩洛哥瑰麗的大漠人文風情，而這趟近三周的深度旅行，「繞了摩洛哥一圈，入境隨俗地從馬拉喀什、舍夫沙萬到曠野沙漠、玫瑰谷，體驗了騎馬、坐駱駝、傳統頭巾和彩繪、打鼓、跳肚皮舞、營地生火、滑沙……」，感動於夕陽落入沙地轉為濃稠血色的瞬息變化之際，和連綿天地佈滿星斗的夜空。

旅程中，她還探訪了「時間彷彿停留在千年之前」的非斯，瑋甯笑說自己很能走的「鑽進了這座有九千多條小路的古城，隨興徒步漫遊地感受當地巷弄間，每一個角落意想不到的小驚喜」，用她最愛的步行方式，全然享受此時此刻的當下，書寫著屬於她自己旅行意義的流浪日記。

活得像是個孩子，永遠童心未泯到處去看世界！

瑋甯難掩著她熱愛旅行時，那種身心都自由的度假感，一如三毛曾在《撒哈拉的故事》裡撰述「自由自在的生活，在我的解釋裡，就是精神的文明。」言談中滿滿深受三毛既灑脫又浪漫的個性所影響，「想要像她那樣活得像是個孩子，永遠童心未泯到處去看世界。」

用想像嚐嚐甜頭

旅行生活在三毛的年代並不是件容易的事，如同至今近三年疫情紛擾，飛至世界旅遊竟成了天方夜譚。近期隨著各國邊境解封，逐步打開國境大門，也讓原本在疫情前，已經計劃要去義大利住一年的瑋甯感慨說，「那時已經找好藝術和語言學校，想要練習好英文也把義大利文學起來，就連打工地點都找好了，打算在佛羅倫斯一區有馬廄、出產紅酒跟橄欖油的葡萄莊園工讀。平日就在市區念書，再利用假期到山上照顧牛羊、騎馬，幫忙採收葡萄……」她笑喊，「我的天啊！現在想起來這樣的生活畫面，都還是覺得好夢幻，一切都被我最喜歡的事物所圍繞。雖然已經沒辦法實現，但我還是想在開放旅遊後，用另種方式到義大利遊覽一遍，小小幻想一下當年若真的照設計的行程旅居在那的話，會是什麼模樣和感覺？用想像嚐嚐甜頭就好！」

關於想像的自由，隨時隨地可以的話，瑋甯說她會拿著車鑰匙跳上車，開去比較遠一點的地方兜兜風或散散步，一享行動自如的自在；坦言「高中時，我其實就對開車有自己的想像……想著若能開著一台敞篷車，配上一身復古裝扮，帶著圓框墨鏡，脖子連頭一起罩住地圍著絲巾，時不時在開車時隨風飛揚。」漾起微笑勾勒起畫面的她說，「背景映襯的是在LA或是San Francisco大道上，從起起伏伏的街景一路開車到山區，途中開著開著……一顆斗大的紅澄澄夕陽會隨即火躍在眼前落下，而我就在這良辰美景中，持續On the way的公路旅行。」講完逕自心喜又內斂笑說：「是不是很有電影感！」

我追求的自由，是可以有選擇去做任何想做的事，努力地讓自己有能力對自由有選擇權。

開車路程找尋自我

極度享受開車時光帶來自由感受的瑋甯，接著形容這次封面故事拍攝，感覺很像是自己一個人的公路旅行，「開著心愛的車，沒有目的地，看看沿途風光景色，想停就停，想休息就休息，隨意自在的放鬆，內心也慢慢隨之平靜的感到滿足，愜意享有一個人的自由時光。」

好似日本導演濱口竜介改編村上春樹短篇小說集《沒有女人的男人們》當中作品〈Drive My Car〉拍成電影《在車上》裡的角色，許瑋甯在拍攝這一天，成了故事的主人公，穿上CHANEL新季CRUISE度假系列的她說：「服裝有著吸引我很喜愛的刺繡、花卉、亮片等元素，透過不對稱的隨性但不隨意的發想設計，大量運用不同材質碰撞出細節精緻巧思的火花，並且以法國摩納哥蒙地卡羅的賽車、海灘和運動風等極具度假感的靈感擷取，很完美體現日常生活中某些很具代表性的時刻。」於是，她在快門按下的每一刻，從日光到午夜，一整天自若地開著古董車穿梭街巷，不受拘束、忘記時間，沉浸在時光流動的台北景緻，不論天臺和地下道，都比想像多更多的迸融出多樣豐富面貌。

回歸自我，安安靜靜享受現下眼前，是另一種內在的自由。

直言自己也常常「透過開車過程，嘗試找尋自我」的瑋甯，更有感於從香奈兒CRUISE系列延伸而出對於「自由價值」的追求，自述「我追求的自由，是可以有選擇去做任何想做的事，努力地讓自己有能力對自由有選擇權。」好比她在日常空閒時，「不管何時何地我在做什麼事，都希望是能跟外在有連接，因此我超享受坐在戶外，喝咖啡也好、看看書或聊聊天也罷，在滿足自己的身體感官，世界也滿足了我的心靈。」她進而表示，「其實我只要待在家裡的陽台喝杯咖啡，或是在備料煮菜的過程中，甚至是一個人畫畫的靜態時刻，就覺得很回歸自我，安安靜靜享受現下眼前，對我而言，也是另一種內在的自由。」

放下來感受生命每一刻

對瑋甯來說，「自由就是自我的支配，不論身心靈都是。」而在演藝的時間長廊裡，出道近20年來的她，早期演戲眾人常把她定型為白富美的千金小姐、電影明星等角色，直到2014年憑著《相愛的七種設計》第一次入圍金馬最佳新演員獎，「才有一種我是真的被肯定了，大家有看到我的付出，擺脫了那些對於我角色人設的主觀思想。」笑說這是她人生第一個轉捩點，「那時有著真正把別人的主觀意識，如同肩膀上的幾片落葉，聳聳肩優雅地抖掉下來，不在我身上的感覺。」同時也令瑋甯確信，「只要我努力、認真做喜歡的事，即便要等很久時間才會被認可，但不要想那麼多，相信自己只要堅持下去，就會被看見。」從此，她也明白了「一切都有最好的安排，上天會在對的時間點，給自己所需要的鼓勵和收穫。」

只要我努力、認真做喜歡的事，相信自己堅持下去，就會被看見！

稱說時間帶給她理解到「It’s fine. 要放下！」這份感悟禮物，「以前常常心裡會有不要想贏，但是不可以輸；但後來想想，反而認知到～算了啦！輸也沒關係，好好享受過程，才是最重要的！若要把所有事情都當成競技比賽，跟所有人爭個輸贏，會更加重實際回報與付出不成正比的失落感，覺得人生追求的重點不該如此，因為轉瞬就即逝，要好好在乎關注身邊的人事物，感受生命經歷的每一刻。」

但或許是獅子座個性使然的瑋甯，總想成為家人支柱，而常在無形中會很ㄍㄧㄥ很鋼鐵地想撐起家中一切，而想提醒自己「別忘了我還有女性柔軟的那一塊，可以適時去示弱，依靠別人，擁有堅定的溫柔。」

時間給了我理解到要「It’s fine. 要放下！」這份感悟禮物。

在愛裡到處跑的幸福

這些年在多部影視作品中，挑戰各種角色演出的瑋甯，掌握有度的演技拿捏，已獲得不少掌聲和讚賞，熱愛演戲的她，訴說自己以前表演都會想得比較天真簡單？「會為角色寫自傳，設定好走路姿態、設定好表情動作……人設出具體的個性等等做了很多功課，不過後來發現這樣是在幫角色畫地自限；其實只要恰如其份抓出主軸作詮釋，真正融入角色後，自然會長出像她自己的花。」

從中她更自覺演戲，收穫更大的是「角色的人生際遇，常教會我、給我一些生活啟示，以及頓悟到人生道理，帶來不同的生命思維。」好比在主演的影集《她和她的她》中傳遞出「要懂得正視直面傷口，反過來治癒自己，拉自己一把，靠自己站起來！」另一部談論禁忌師生戀的《第9節課》影集則讓瑋甯演完後感到「人在面對愛的關係時，常在感性與理性、原則跟妥協中糾結，如何不受他人影響？學會不要想太多來為愛做選擇，反而在戲劇故事中看到有一種希望。」

轉瞬就即逝，要好好在乎關注身邊的人事物，感受生命經歷的每一刻。

從小在很有愛的家庭中成長，關於愛，瑋甯這麼說，「不要在愛裡面，自己放一張椅子坐在那，因為愛是沒有範圍和形狀，也無法解釋和說明」；也不要說幸福是什麼樣子？「因為幸福什麼樣子都有，不需幫自己的愛跟幸福下定義。愛就是愛！沒有什麼位置，當你在愛裡，就充滿著愛。愛了！就應該在愛裡面到處跑。」

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