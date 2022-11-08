Karencici背部整片挖空全場驚呼！　狂勸敗J.Sheon「31萬」水晶褲　

記者王則絲／台北報導

歌手J.Sheon與Karencici今（8日）同台出席FERRAGAMO於台北101舉行的新品活動，Karencici身穿一襲紅色的修身洋裝美豔動人，轉過身整片背全鏤空，性感模樣令現場瞬間驚呼！J.Sheon有別於私下低調個性，穿著閃亮的「水晶褲」現身，他讚：「Bling得恰到好處。」不過「31萬」元的價格讓他卻步，Karencici便在一旁瘋狂勸敗：「買吧！」

▲J.Sheon、Karencici一同出席FERRAGAMO活動。（圖／品牌提供）



Karencici今天身上演繹的是FERRAGAMO 2023春夏系列的麂皮連身洋裝，為FERRAGAMO本季主打的經典紅色，正面高雅、凸顯曲線，背面則是以挖空露出大面積美背，腳下踩著的高跟鞋也很吸睛，運用Gancino Logo構成的圓形鞋跟，看似以不科學的方式呈現，但Karencici特別喜歡，直呼：「非常穩。」整身造型J.Sheon給出評價：「高級中帶點可愛。」

▲Karencici演繹FERRAGAMO 2023春夏系列紅色連身洋裝。（圖／品牌提供）



J.Sheon今以假兩件式西裝搭配了一條「水晶褲」，上頭鑲滿一萬顆施華洛世奇水鑽，各個角度都閃到爆，雖然J.Sheon透露私下不會穿這麼閃亮，但他表示這件水晶褲是他最想帶回家的單品，甚至在訪問中直接起身走到鏡子前欣賞，但「31萬」元的價格讓他卻步，Karencici則是在一旁不斷勸敗：「好看，顯腿長，買吧！」

▲J.Sheon演繹FERRAGAMO 2023春夏系列。（圖／品牌提供）



甫拿下第13屆金音獎最佳藍調節奏歌曲獎、最佳藍調節奏專輯獎的Karencici，正是從J.Sheon手中接獲獎項，訪問中她表示：「覺得很Special，因為2020年的金音獎是我頒給他的。」所以今天特別想跟J.Sheon討個「金音獎禮物」，那就是手上的迷你漸層Wanda手袋，「有一個夕陽的感覺非常可愛，跟我一樣。」

▲Karencici示範Elina高跟鞋款、迷你夕陽漸層Wanda手袋。（圖／記者王則絲攝）



▲FERRAGAMO 2023春夏系列為新任創意總監Maximilian Davis的首個作品，本次精選2023春夏系列中的前導作品，即日起至11月30日於台北101店中店快閃登場。此系列僅於全球17家指定專門店限期展售。（圖／品牌提供）

同天，台北信義區十分熱鬧，一旁微風南山於今（8日）舉辦THOM BROWNE開幕活動，此為品牌在台灣的第二間專門店，現場邀請到張軒睿和9m88到場站台，兩人以經典的中性灰色裝扮，並拎著THOM BROWNE引爆話題的超Q狗狗包現身。

▲THOM BROWNE在台灣第二間專門店於台北微風南山開設。（圖／品牌提供）



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