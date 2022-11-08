萬寶龍致敬60年代「吉他之神」　左手彈奏讓百萬筆看起來也反轉了

▲萬寶龍致敬傳奇電吉他手Jimi Hendrix書寫工具特別款鋼筆（左）37,200元，限量款1942鋼筆130,100元。（圖／萬寶龍提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

精巧的書寫工具猶如藝術品，背後的設計故事與細膩工藝吸引收藏家珍藏，萬寶龍（Montblanc）紀念影響人類文化歷史發展傑出人物的著名人物系列，今年以1960年代叱吒樂壇的「吉他之神」Jimi Hendrix為主角，設計3款結合他的招牌吉他特色的筆具；法國品牌S.T. Dupont則充滿趣味性，打造撲克牌主題的鋼珠筆。

萬寶龍擅長從歷史人物取材，今年致敬音樂生涯短暫但無比精彩的美國籍音樂家Jimi Hendrix，3個版本的書寫工具從他招牌的乳白色Fender Stratocaster芬達吉他擷取靈感，當中特別版筆蓋的特出圖案來自他的吉他背帶圖紋，筆夾則是他的顫音棒造型；限量款1942的數量正是他的出生年份，紅與金的配色源自1968年發表的專輯《Electric Ladyland》封面。

▲萬寶龍著名人物系列Jimi Hendrix限量款99鋼筆，約1,061,500元。

而萬寶龍著名人物系列Jimi Hendrix身價上百萬元的限量款99，受到他於1969年胡士托音樂節表演的啟發，當時他所戴的粉紅色頭巾化為筆上亮眼圓環，有趣的是他將吉他倒轉並以左手彈奏的習慣，讓品牌也讓筆看起來反轉了，形成看似筆蓋頂部的位置其實是筆尾，而筆尾反而是筆尖所在位置。為搭配此限量版書寫工具，品牌同步推出紫羅蘭色墨水與印有他頭像的小牛皮筆記本，獨特的紫色調完美呼應他的名曲《Purple Haze》。

▲萬寶龍著名人物系列Jimi Hendrix特別款#146筆記本（左）2,800元，特別款50ml墨水瓶1,300元。

S.T. Dupont近期新作以賭場為主題，將賭桌上的紙牌、代幣元素全融入打火機與書寫工具設計之中，當中撲克遊戲鋼珠筆裝飾鬼牌立體的小丑圖案、同時點綴黑與紅色中國漆的撲克牌黑桃、紅心等圖案，並設有精細的小丑雕刻筆座，即使不使用筆，也能成為桌上亮眼的精緻擺件。

▲S.T. Dupont撲克遊戲鋼珠筆，341,800元。（圖／S.T. Dupont提供，以下同）

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