「最享受獨自在家時光」星座Top 3！　冠軍巴不得一個人，安逸又自在

▲最享受一個人在家時光星座Top 3 。（示意圖／翻攝自tvn_drama）

記者鮑璿安 ／台北報導

平常需要融入工作、交友圈已經很疲憊，所以一到屬於自己的時刻，就會想要完全待在家中享受孤獨，相信你不是一個人！以下就公開「最享受一個人在家時光星座Top 3」，生活自在又沒約束。

Top 3 巨蟹座

巨蟹座超喜歡一個人，真的不用懷疑，他們非常討厭一群人在一起浪費時間，寧可在家休息，好好養足精神去面對下一天的挑戰。而且其實巨蟹對於許多事情都沒什麼興趣，就算是對方再怎麼熱情邀約，巨蟹也很少會點頭答應，當你以為他們很忙的時候，巨蟹只是為了好好獨處罷了。

Top 2 摩羯座

摩羯座給人一種難以接近的冰冷形象，是為了讓自己的人際社交盡可能簡單，也算是做一種刪去法，摩羯不會參加帶給自己負擔的聚會，下班第一時間只想著飛奔回家，哪怕一個人在家，摩羯也能把自己的生活品質過得很充實、美好，盡可能去累積自己的正能量，所以「高級獨處」只有好處沒有壞處。

Top 1 水瓶座

水瓶座巴不得任何時候都一個人，應該說他們最好的朋友就是自己，沒有誰比水瓶更了解自己，一個人的時候他們不需要去偽裝。水瓶喜歡讓自己感到安逸的場所，那麼在家無疑是最佳選擇，而且他們往往不想要打破這種寧靜，獨來獨往更舒服。

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