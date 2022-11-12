好萊塢美妝鏡下殺999元　3段色溫可調、LED補光燈超節能

文／C編

化妝最基本的條件，就是要在光源充足的狀態下進行，昏黃的咖啡廳、死白燈光的房間都會影響呈現出的妝感，不是顏色過濃、就是搭配色系不對，「Her森森」推出「好萊塢燈泡美妝鏡9燈款」，原價1680元、特價999元，想要學會畫出精緻的妝容，燈光投資不能少。

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▲好萊塢燈泡美妝鏡9燈款，原價1680元、特價999元，點我購買。



這次推出的美妝鏡，跟一般內嵌燈光的款式不同，採用專業燈泡設計，有如後台化妝間的程度，比起市面大多款式亮度都要更加提升，而且更厲害的是可以調整冷光、自然光或是暖光等不同的色溫，讓妝容顯色更為精確。

美妝鏡耐塵、耐指紋，酒精擦拭就能清潔，燈泡選用LED節能補光燈，3種色溫可以隨心所欲調整，常開也不用擔心電費問題，而且也不太容易發熱，可以放心使用，而光滑銀漆鏡面的高清畫質，可以真實呈現瑕疵、顏色等細節，因此能好好的修正、調色，讓妝容更細緻。

當然在化妝的時候，常常會因為不同的妝容部位，需要調整不同角度的鏡面，這一款可以360度旋轉，相當貼心，再配上防滑的底座設計以及金屬邊框，質感又更加提升，放在化妝桌上美型又充滿機能性。

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「Her森森」推出「好萊塢燈泡美妝鏡9燈款」，原價1680元、特價999元，41公分X30公分的大鏡面，加上充足的光源，絕對是在外租屋或是房間無法換燈狀態下的好幫手，有黑白兩色可選，想要打造居家完美化妝環境，小錢就可以辦到。