fb ig video ETtoday search mobile

好萊塢美妝鏡下殺999元　3段色溫可調、LED補光燈超節能

>

文／C編

化妝最基本的條件，就是要在光源充足的狀態下進行，昏黃的咖啡廳、死白燈光的房間都會影響呈現出的妝感，不是顏色過濃、就是搭配色系不對，「Her森森」推出「好萊塢燈泡美妝鏡9燈款」，原價1680元、特價999元，想要學會畫出精緻的妝容，燈光投資不能少。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲化妝鏡,鏡子,燈光,Her森森,。（圖／Her森森）

▲好萊塢燈泡美妝鏡9燈款，原價1680元、特價999元，點我購買

這次推出的美妝鏡，跟一般內嵌燈光的款式不同，採用專業燈泡設計，有如後台化妝間的程度，比起市面大多款式亮度都要更加提升，而且更厲害的是可以調整冷光、自然光或是暖光等不同的色溫，讓妝容顯色更為精確。

美妝鏡耐塵、耐指紋，酒精擦拭就能清潔，燈泡選用LED節能補光燈，3種色溫可以隨心所欲調整，常開也不用擔心電費問題，而且也不太容易發熱，可以放心使用，而光滑銀漆鏡面的高清畫質，可以真實呈現瑕疵、顏色等細節，因此能好好的修正、調色，讓妝容更細緻。

當然在化妝的時候，常常會因為不同的妝容部位，需要調整不同角度的鏡面，這一款可以360度旋轉，相當貼心，再配上防滑的底座設計以及金屬邊框，質感又更加提升，放在化妝桌上美型又充滿機能性。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲化妝鏡,鏡子,燈光,Her森森,。（圖／Her森森）

▲好萊塢燈泡美妝鏡9燈款，原價1680元、特價999元，點我購買

「Her森森」推出「好萊塢燈泡美妝鏡9燈款」，原價1680元、特價999元，41公分X30公分的大鏡面，加上充足的光源，絕對是在外租屋或是房間無法換燈狀態下的好幫手，有黑白兩色可選，想要打造居家完美化妝環境，小錢就可以辦到。

關鍵字：

化妝鏡, 鏡子, 燈光, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

聖誕倒數月曆／潘海利根藏金色刻印吊飾超可愛、Diptyque限量香氣蠟燭必收

聖誕倒數月曆／潘海利根藏金色刻印吊飾超可愛、Diptyque限量香氣蠟燭必收

最齊全雙11好康！后重生秘帖買30ml送44ml、嬌蘭賣翻的「雙CP」一次擁有

最齊全雙11好康！后重生秘帖買30ml送44ml、嬌蘭賣翻的「雙CP」一次擁有

只要會綁公主頭就成功一半！3款變化造型讓妳輕鬆當精緻美人

只要會綁公主頭就成功一半！3款變化造型讓妳輕鬆當精緻美人

總是找不到憂鬱的原因？選擇一盞燈，看看你最近正為什麼事煩心？ 試・開箱／單次份保養旅行超方便、100%純天然保養結合生命靈數身心都顧到 「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！年銷破10萬支的神級防曬必敗 具俊曄想送Burberry包寵妻　小S造型獲姐夫認可「女兒不重要」 5種說話壞習慣　會讓大家默默討厭你 周年慶、雙11民眾購買意願「雙降」　每人欲花費金額創3年新低 拒絕對方別說「不好意思」　用另一句話回覆，反而對你好感還＋1

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面