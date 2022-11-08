fb ig video ETtoday search mobile

嘴唇常乾裂脫皮？皮膚科醫師教預防唇炎3關鍵　牙膏竟也有關

>

▲▼ 常乾裂脫皮？醫師教預防唇炎3關鍵。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲皮膚科醫師提醒，做好唇部護理幫助預防唇炎。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝Unsplash

你是不是也很困擾，明明有擦護唇膏，但嘴唇依舊乾燥脫皮、甚至乾裂出血？有時候還莫名其妙就唇炎，好難受！皮膚科醫師王瑞艷就表示，嘴唇沒有角質層和皮脂腺，但是有豐富的血管和神經，可以說是身體上比較嬌嫩的器官，也因此唇部就容易出現乾燥、脫皮、乾裂裂口等狀況。她也進一步分享養護雙唇、預防唇炎的3大關鍵，幫你養出嬌嫩雙唇。

▲▼ 常乾裂脫皮？醫師教預防唇炎3關鍵。（圖／翻攝IG,unsplash）

＃減少接觸刺激物質

進食辛辣刺激食物和容易過敏的水果時，最好切成小塊，直接放入口中，避免接觸到唇部。像是芒果容易過敏，可以切成小塊用叉子吃，或是做成芒果汁用吸管吸入口中。還有飯後避免使用濕紙巾或是帶有香味的餐巾紙擦，盡量用清水沖洗口唇，且清潔後馬上塗上具有保濕修復作用的護唇膏、護唇霜。

另外，有些牙膏也可能導致唇炎，在唇炎發作期間盡量選擇低敏牙膏，刷牙後，也要及時清除殘留的牙膏泡沫，接著塗上護唇產品。

▲▼ 常乾裂脫皮？醫師教預防唇炎3關鍵。（圖／翻攝IG,unsplash）

＃注意保持口唇濕潤

唇部乾燥時建議厚塗護唇膏，每天至少塗抹2～3次，且護唇膏盡量選擇成分簡單的產品，成分中最好含有像是神經醯胺、玻尿酸、植物油等保濕劑，以及維生素E、輔酶Q10等抗氧化劑，這樣可以有效保濕和修復唇部黏膜屏障，還能預防口唇老化。

醫師也建議，塗抹護唇膏前，可先用清水清洗唇部或是先塗一點保濕水，趁著唇部濕潤的時候再塗抹護唇產品。效果會更好。而若是唇部要塗外用藥膏時，建議先塗抹護唇膏，等護唇膏稍微吸收後，再塗上藥物。

＃改掉舔嘴和撕乾皮的壞習慣

不少人都有嘴唇乾就舔嘴的壞習慣，但唾液中的水分蒸發，會帶走本來就不多的唇部水分，造成越舔越乾、越乾越舔的惡性循環。而強行用手撕掉起屑的乾皮，不僅會損傷口腔黏膜，造成黏膜的屏障受損，還會加重唇炎的發生。

►常刺痛、敏感？皮膚科醫師教「屏障受損」4大修復保養關鍵

►狂用噴霧、面膜還是好乾？皮膚科醫師揭「4大NG保濕迷思」

►斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟

關鍵字：

保養, 護膚, 唇部, 唇部保養, 唇紋, 乾裂, 起皮, 死皮, 唇炎, 護唇, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到花朵還是手掌？超準心測秒測你和另一半的感情狀態

第一眼看到花朵還是手掌？超準心測秒測你和另一半的感情狀態

Rosé越來越敢穿！「綁帶裹胸」禮服肌膚大面積全露　辣度直逼超模

Rosé越來越敢穿！「綁帶裹胸」禮服肌膚大面積全露　辣度直逼超模

劉詩詩穿「玫瑰禮服」成仙氣天花板！　薄紗襯托天鵝頸體態絕美

劉詩詩穿「玫瑰禮服」成仙氣天花板！　薄紗襯托天鵝頸體態絕美

拒絕對方別說「不好意思」　用另一句話回覆，反而對你好感還＋1 11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花 從「落髮位置」看健康！髮縫變大吃牛肉、兩側變薄補充藍莓 許瑋甯《她》劇中手袋關注度up！LONGCHAMP經典款、CHANEL小Q包都背上 NIKE官網「雙11超殺6折」跑鞋現省2千元！　adidas抽獎免費送鞋 「洗衣機使用5大NG錯誤」小心越洗越髒！最後一個超多人都犯過 怪奇比莉與男友紅毯上「蓋棉被聊天」　穿睡衣情侶裝高調放閃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面