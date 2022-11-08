嘴唇常乾裂脫皮？皮膚科醫師教預防唇炎3關鍵　牙膏竟也有關

▲皮膚科醫師提醒，做好唇部護理幫助預防唇炎。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝Unsplash

你是不是也很困擾，明明有擦護唇膏，但嘴唇依舊乾燥脫皮、甚至乾裂出血？有時候還莫名其妙就唇炎，好難受！皮膚科醫師王瑞艷就表示，嘴唇沒有角質層和皮脂腺，但是有豐富的血管和神經，可以說是身體上比較嬌嫩的器官，也因此唇部就容易出現乾燥、脫皮、乾裂裂口等狀況。她也進一步分享養護雙唇、預防唇炎的3大關鍵，幫你養出嬌嫩雙唇。

＃減少接觸刺激物質



進食辛辣刺激食物和容易過敏的水果時，最好切成小塊，直接放入口中，避免接觸到唇部。像是芒果容易過敏，可以切成小塊用叉子吃，或是做成芒果汁用吸管吸入口中。還有飯後避免使用濕紙巾或是帶有香味的餐巾紙擦，盡量用清水沖洗口唇，且清潔後馬上塗上具有保濕修復作用的護唇膏、護唇霜。

另外，有些牙膏也可能導致唇炎，在唇炎發作期間盡量選擇低敏牙膏，刷牙後，也要及時清除殘留的牙膏泡沫，接著塗上護唇產品。

＃注意保持口唇濕潤



唇部乾燥時建議厚塗護唇膏，每天至少塗抹2～3次，且護唇膏盡量選擇成分簡單的產品，成分中最好含有像是神經醯胺、玻尿酸、植物油等保濕劑，以及維生素E、輔酶Q10等抗氧化劑，這樣可以有效保濕和修復唇部黏膜屏障，還能預防口唇老化。

醫師也建議，塗抹護唇膏前，可先用清水清洗唇部或是先塗一點保濕水，趁著唇部濕潤的時候再塗抹護唇產品。效果會更好。而若是唇部要塗外用藥膏時，建議先塗抹護唇膏，等護唇膏稍微吸收後，再塗上藥物。

＃改掉舔嘴和撕乾皮的壞習慣



不少人都有嘴唇乾就舔嘴的壞習慣，但唾液中的水分蒸發，會帶走本來就不多的唇部水分，造成越舔越乾、越乾越舔的惡性循環。而強行用手撕掉起屑的乾皮，不僅會損傷口腔黏膜，造成黏膜的屏障受損，還會加重唇炎的發生。

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