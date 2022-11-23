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漆皮外套雨天不怕濕　Simone Rocha超大愛心好浪漫、Alaïa性感無敵

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

皮外套高級、富麗的質感無人能敵，然而雨水卻是皮外套的一大天敵，若是稍有不慎，小則皮革變質，大則整件外套發霉報廢。所以漆皮早在19世紀的美國就被發明出來，將PU樹脂覆蓋在皮革之上，因此能夠做到100%的防水。

▲漆皮外套保有皮外套質感的同時更有獨特光澤。（圖／翻攝自IG@pukfashion、IG@simonerocha_）

▲漆皮外套保有皮外套質感的同時更有獨特光澤。（圖／翻攝自IG@pukfashion、@simonerocha_）

雖然能夠完全防水，但因為是PU樹脂的關係，因此對濕度和溫度較為敏感，如果保養不慎，可能導致塗層裂開或融化，因此漆皮的保存溫度最好維持在14~17度，而濕度要維持在50%左右，這樣才能維持漆皮的光彩鮮豔。所以秋冬就是入手漆皮外套最好的時間，讓你美美出門也不怕弄髒、沾水。

Simone Rocha

大紅色的亮眼外觀，寬鬆的大輪廓剪裁，讓人一眼就能看出這是Simone Rocha，胸前的心型切割，能夠讓人看到內搭，甚至能夠將內搭從中間拉出形成另類風格，因為材質是牛皮的緣故，所以更加厚重，能夠讓外套維持它獨特的形狀，無處不在的口袋是點睛之筆，為整件古典浪漫的外套中增加了一股搖滾氣息。

▲寬大的輪廓，配上鮮豔的大紅色，讓人一眼就能認出是Simone Rocha的設計。（圖／翻攝自Simone Rocha官網）

▲寬大的輪廓，配上鮮豔的大紅色，讓人一眼就能認出是Simone Rocha的設計。（圖／翻攝自Simone Rocha官網）

Alaïa

傳奇品牌Alaïa一直以來都以勾勒女性線條的技巧聞名，而這件漆皮外套由羊皮製成，柔軟而細膩能夠完美包覆凹凸有致的身材，漆皮也能在陰雨綿綿的秋冬成為你遮風擋雨的好幫手，而且雖然外套看似用鈕扣開合，實際上卻是兩者兼具，也採用隱藏拉鍊的設計，讓美感與機能性並存。

▲兩種不同的開合模式，讓Alaia的漆皮外套與眾不同，甚至能當西裝著用。（圖／翻攝自Mytheresa官網）

▲兩種不同的開合模式，讓Alaïa的漆皮外套與眾不同，甚至能當西裝著用。（圖／翻攝自Mytheresa官網）

Alexandre Vauthier

做為世界上為數不多的高訂品牌之一，Alexandre Vauthier在成衣線的設計也絲毫不馬虎，這件漆皮夾克帶著巴黎的優雅與叛逆，稍微的墊肩、重塑比例的腰帶，讓每個穿上這件外套的女人看起來危險而性感，同時巨大的翻領在增加體積感的同時，也降低整件外套的陽剛氣質。

▲Alexandre Vauthier華麗的漆皮外套，讓你在秋冬即使全黑依然亮眼。（圖／翻攝自FarFetch官網）

▲Alexandre Vauthier華麗的漆皮外套，讓你在秋冬即使全黑依然亮眼。（圖／翻攝自FarFetch官網）

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關鍵字：

Simone Rocha, Alaïa, Alexandre Vauthier

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