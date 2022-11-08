時尚奧斯卡CFDA得獎名單！Virgil Abloh獲特別貢獻獎、新銳設計師要認識

記者鮑璿安 ／外電報導

「時尚奧斯卡」CFDA 2022 時尚大獎頒獎典禮（美國時尚設計師協會The Council of Fashion Designers America）於7日在紐約舉行，本屆「年度美國新銳設計師」由Elena Velez拿下，她的作品因其非傳統的鍛造和高級時裝合成而聞名，代表鼓勵多元設計的誕生。

今年正值CFDA成立60周年，由 Proenza Schouler 設計師 Jack McCollough 和 Aurora James、 Joseph Altuzarra、 Lazaro Hernandez、以及 Chloé 創意總監 Gabriela Hearst 聯手主持。本屆看點包括了新增首屆「創新獎 Innovation Award」，由名人金卡戴珊 Kim Kardashian 所創立的塑身服飾品牌SKIMS奪下。而已故 Louis Vuitton 男裝創意總監 Virgil Abloh 則被授與「特別貢獻獎」，實至名歸。設計師Thom Browne 將接替Tom Ford擔任 CFDA 下一任主席，自2023年起任期2年。

▲Louis Vuitton 男裝創意總監 Virgil Abloh 被授與「特別貢獻獎」。（圖／翻攝自CFDA、品牌IG）

雖然CFDA早前已提前公佈部分獲獎者，但女裝設計師、男裝設計師、配飾設計師和新興設計師獎項則是保密，並由同業成員投票選出，在活動中現場宣布。

CFDA 2022 時尚大獎得獎名單如下：

年度美國女裝設計師：凱瑟琳霍爾斯坦 (Catherine Holstein) for Khaite

年度美國男裝設計師：Emily Bode Aujla for Bode（蟬聯兩屆）

年度美國配飾設計師：勞爾洛佩茲for Luar

年度美國新銳設計師：Elena Velez





▲Elena Velez融入冰冷工業感一舉成名。（圖／翻攝自CFDA、品牌IG）

首次設立亞馬遜時尚創新獎： Kim Kardashian自創品牌Skims 、Emma Grede 和Jens Grede

首次設立造型師獎：Law Roach（千黛亞 Zendaya 造型師）

時尚偶像獎：美國創作歌手Lenny Kravitz

特別貢獻獎：已故LV創意總監Virgil Abloh

Geoffrey Beene 終身成就獎：Chrome Hearts 的 Laurie Lynn Stark 和 Richard Stark

媒體獎：《Dazed》資深編輯 Patti Wilson