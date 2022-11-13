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減少盤腿坐！維持關節靈活3大要素：定期食補、改善不良姿勢

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文／C編

軟骨素可以維持韌帶、軟骨的彈性，讓活動更順暢，但隨著年紀增加，或是工作形態的不同，長時間久站、勞動工作或是愛好運動的狀況下，很容易有軟骨素分泌不足或是過度使用，導致膝蓋、關節等不適症狀，建議可以透過以下3點，來保持關節靈活度。

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1.定時營養補充

想要讓軟骨素保持在正常水平，透過健康的食補方式再好不過，建議可以多攝取鰻魚、山藥、納豆、秋葵等食材，都可以自然補充軟骨素，也可以搭配富含膠質的食物，像是豬耳、蹄筋、雞爪、黑木耳、海帶等，也都有很好的輔助效果。

2.降低激烈運動

爬山、跑步、打網球等激烈運動，會加速關節的活動以及耗損，建議可以選擇比較溫和的運動，像是游泳、健走、瑜伽、伸展操等等，降低關節消耗，尤其是已經出現退化狀況的人，常常因為痛、不敢走，但這樣反而會讓關節越來越僵硬，建議可以挑選自己能承受、比較舒緩類型的運動，來維持良好狀態。

3.改善不良習慣

想要保持順暢行動，以下這些行為建議少做：搬重物、過於肥胖、翹二郎腿、盤腿坐、跪坐、穿高跟鞋等等，建議隨時保持膝蓋溫暖、坐站姿正確、多曬陽光，都有助於關節健康活力。

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關鍵字：

軟骨素, 韌帶, 關節, Her森森

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