5款精品LINE貼圖免費下載！Dior先生愛犬、Versace喵星人動起來超可愛

實習記者蔡孟廷／綜合報導

隨著年末聖誕節、跨年活動到來，各大品牌都推出一系列時髦又可愛的精品貼圖，有Dior Bobby、俏皮的Cartier門僮、Versace小貓咪等，只要加入官方帳號好友就能免費下載，讓你在寒冷的秋冬用這些貼圖，溫暖每個人的心。

Dior

迪奧先生的愛犬Bobby動起來了，這次限定貼圖也將各種經典的元素融入其中，譬如：Saddle馬鞍包、Mitzh絲巾、Lady Dior提袋等等，讓你在享有聖誕節氣氛時，也能夠感受Dior的奢華工藝。

▲Bobby活潑逗趣的模樣加上Dior的奢華工藝簡直完美。（圖／品牌提供）

使用期限：即日起至2022/12/08，90天，下載完整貼圖

Cartier

Cartier以經典形象的門僮推出8款動態貼圖，陪你從感恩節、聖誕節一路過到跨年，散播溫暖祝福。

▲Cartier 8款經典門僮造型動態貼圖。（圖／品牌提供）

使用期限：即日起至2022/12/01，90天，下載完整貼圖

Burberry

Burberry與「創世神」Minecraft合作，以Minecraft自由的冒險世界配上Burberry的無限創意，一場精品與網路遊戲的跨界聯名，訴說一段突破限制、精彩絕倫的冒險故事。

▲Burberry以經典格紋與網路遊戲Minecraft跨界大聯名一同推出貼圖。（圖／品牌提供）

使用期限：即日起至2022/12/01，90天，下載完整貼圖

Versace

Versace用超可愛的喵星人進攻你的心，結合美杜莎頭和小貓咪所誕生的Verlion，就像一頭小獅子，讓你今年秋冬可愛無敵。

▲超可愛的Verlion是害羞乖巧的小貓咪。（圖／翻攝自Line貼圖小舖）

使用期限：即日起至2022/11/24，90天，下載完整貼圖

Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels今年為紀念標誌性的Alhambra系列，以品牌愛用的大自然元素作為靈感，所推出的幸運貼圖，讓你越用越好運，同時也讓可愛的動物形象深植人心。

▲Van Cleef & Arpels為了紀念標誌性系列所推出的幸運貼圖，可愛動物形象讓人好想一用再用。（圖／翻攝自Line貼圖小舖）

使用期限：即日起至2022/12/08，90天，下載完整貼圖

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