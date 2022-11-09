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試・開箱／ILIA霧面眼影蜜溫柔又有個性、THREE一次加2種珠光閃耀奢華

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

喜歡更豐富多元的妝容呈現，眼影蜜是很多人都會挑選的單品，以下就盤點最近推出的新品，有些呈現霧面質感充滿低調氛圍，有些加入兩種亮片讓眼影高調奢華，不管是哪一種，都可以打造出具有個人特色的妝效。

＃ILIA 幻彩柔霧眼影蜜，3.5ml、售價1050元

來自美國西岸的淨透係美妝品牌ILIA，總是透過純淨的成分以及簡約包裝，成為新世代很具獨特風格的品牌，繼2年前推出珠光質地的羽紗微光眼影蜜之後，2022年秋冬再度發表全新幻彩柔霧眼影蜜，這次以完全不同的霧面妝效呈現，可以隨意疊擦混合，打造出深邃感眼妝。

▲ILIA,THREE,眼影蜜,彩妝,眼影,眼線,。（圖／品牌提供）

幻彩柔霧眼影蜜採取管狀設計，打開之後，會有專屬眼影棒可以沾取適量眼蜜，塗抹到雙眼上，每次取出的用量不僅恰到好處，乳霜感質地一推抹開就會立刻幻化為粉霧薄膜，不容易出現積線、飛粉的問題，呈現出溫潤質感色調。

▲ILIA,THREE,眼影蜜,彩妝,眼影,眼線,。（圖／品牌提供）

在成分上，擁有七葉樹花萃取、厚朴樹皮萃取，不含矽靈、防腐劑、塑化劑、香料、色素等等，上妝也可以同時達到保養的需求，同時ILIA拒絕做動物實驗，是一支從裡到外都很值得支持的有理念品牌。

＃THREE 光漾瞬采眼線筆，售價1100元

THREE在2022年聖誕節前，也推出限量的光漾瞬采眼線筆，跟ILIA很不同的是，為了迎接節慶的歡愉氣氛，這款眼線筆裡面添加了透明、光燦兩種不同質感的珠光，讓整個眼彩可以呈現出閃閃發亮的感覺，同時又不會過於華麗，淡雅的在光線下呈現不同氛圍的閃耀，繽紛優雅。

▲ILIA,THREE,眼影蜜,彩妝,眼影,眼線,。（圖／品牌提供）

眼線筆設計，打開瓶蓋之後，拿出一支可描繪的彈性毛氈筆頭，其實使用的效果非常多元，可以直接塗抹暈開當作眼影，也能夠描繪細緻線條做為眼線，甚至一支把眼妝從頭畫到尾都行，多功能的效果，讓人體驗多重的玩色樂趣。

▲ILIA,THREE,眼影蜜,彩妝,眼影,眼線,。（圖／品牌提供）

光漾瞬采眼線筆一共推出5個顏色，從嫩粉、珊瑚粉、灰棕奶茶、紫羅蘭色、金屬璨金通通都有，可以任意混搭或是疊擦，呈現出不同質感的眼妝效果，更令人扼腕的是，這系列全部都是限量登場，賣完就沒了。

關鍵字：

ILIA, THREE, 眼影蜜, 彩妝, 眼影, 眼線

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