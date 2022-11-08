傳奇主廚進駐BELLAVITA開餐廳　點亮信義區高端餐飲陣容

▲CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège。（圖／BELLAVITA提供、記者蔡惠如攝）



記者蔡惠如／台北報導

法國中生代最傳奇摘星主廚尚馮索．皮耶（Jean-François Piège）首間海外餐廳「CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège」落腳信義區貴婦百貨，將從11／10正式營運，首三日由尚馮索本人坐鎮的特殊套餐，單人要價5,800元起跳，在開賣後隨即被饕客秒殺一空，也為信義區的高端餐飲吹響另一個新號角。

尚馮索．皮耶是法國近代廚界最受推崇的主廚之一，他不但對精雕細琢的宮廷菜色相當拿手，簡單樸實的料理評價也相當高，加上勇於挑戰、改良經典菜色，甚至創造之後的新潮流，受到許多當地美食家肯定，連亞洲最佳女主廚陳嵐舒、都是在其擔任主廚的Hôtel de Crillon實習期間深受啟發，因而踏上料理之路。

而尚馮索．皮耶首間海外餐廳與BELLAVITA合作，籌備長達3年斥資上億打造佔地187坪，座位達100個席次的「CLOVER BELLAVITA」，包含 1 個可容納16人的大型Chef Room包廂，與2個分別為10人與8人的中型包廂，餐期分為中午11：30至15：00；晚間17：30至22：00。價位午間為 2,280元至3,280元；晚間3,280元至5,980元，初期以套餐為主，將陸續推出單點菜單，提供更多樣餐點型態。

▲有機香草西芹花。

▲培根蛋奶野生烏賊。

BELLAVITA總經理梁佳敏表示，之前嘗過他的作品後，就向他表達邀請與合作意願，台灣市場高端餐飲，目前越來越多有品味與意願去嘗試的年輕一代，侯布雄已經合作了13年，在8年前也開設了厲家菜，跟尚馮索．皮耶也希望是長期性的合作，之後有機會，也會持續開發新的餐廳提供給台灣市場，沒有一定要追求高客單，希望能讓消費者可以在合理價格，品嘗到好的異國料理。除餐廳之外，今年底至明年初還會再進駐Balmain等共2個法國品牌。

▲脆皮豬腹配燉煮包心菜黑松露醬汁。

信義區高端餐廳不乏話題，台北101在去年開設全新85樓餐廳「捌伍添第85TD」，到現在仍是訂位熱門，由米其林星級主廚謝文團隊掌管的精緻粵菜，評價不墜，客單價約莫3,500元左右，明年在86樓全台最高價吃到飽餐廳「饗」也即將登場，據悉客單也會破3,000元。

▲捌伍添第空間，坐擁85樓高樓夜景。（圖／捌伍添第提供）

而微風信義與南山的LVHM旗下的SEA TO SKY、股神巴菲特最愛的牛排館Smith & Wollensky也是訂位熱門，而目前隨時滿座的饗饗，更是一年達到破4億元業績的指標高樓餐廳。顯見台灣民眾對於高端餐廳的接受度高。