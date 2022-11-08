9m88曝超狂經歷「跟紐約時尚大咖搭電梯」　合體張軒睿要帶走臘腸狗包

▲9m88 與張軒睿分享對THOM BROWNE的印象。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

美國設計師品牌THOM BROWNE全台第二間店進駐微風南山，今（8日）請到歌手9m88 與演員張軒睿合體，兩人一同演繹了秋冬系列的重點單品，並大聊對品牌的「制服美學喜好」， 9m88更透露自己過去在紐約實習時，就曾與設計師Thom Browne本人有過一面之緣，一起搭過同一部電梯。





▲9m88 （右）與張軒睿合體逛THOM BROWNE微風南山店。（圖／品牌提供）

▲9m88以經典深藍灰搭配蘇格蘭紋西裝 。（圖／品牌提供）

9m88私下就愛穿制服正裝混搭，她今以經典深藍灰搭配蘇格蘭紋西裝，直呼好像變成高中生了，而她身上藏有許多標誌元素，加上手中的Hector臘腸狗提包，讓她忍不住介紹：「大家一聊到品牌，當然不能忘記設計師的愛犬，剛剛看到各種尺寸不一樣的Hector，超想帶回家養。」而近年來許多精品接棒掀起「制服潮 」，9m88大讚品牌走在很前面，回憶過去是否有改過制服？9m88說自己最愛把褲子改成喇叭褲，很有時尚態度，也透露過去在紐約實習時，有幸與THOM BROWNE在同一棟樓，「跟他本人搭過同一部電梯，有時候也會看到他的狗，已經很幸福了，太緊張所以沒有要簽名。」

▲張軒睿穿上品牌秋冬特有的小龍蝦圖案西裝 。（圖／品牌提供）



張軒睿穿上品牌秋冬特有的小龍蝦圖案西裝，搭配上千鳥紋羊毛大衣相當溫暖，他認為：「在沉穩內斂中多了俏皮感覺，我個人很喜歡！」若有機會設計服裝會融入何種動物元素？張軒睿秒答，一定是家中的貓咪。

▲THOM BROWNE微風南山店延續首店與ASA Studioalbanese建築師Flavio Albanese的合作 。（圖／品牌提供）

西裝與辦公室當然是絕配，THOM BROWNE微風南山店延續首店與ASA Studioalbanese建築師Flavio Albanese的合作，帶來一間超極簡風格辦公室，佔地逾60坪的空間，是首店2倍大，以經典的灰色作為主色調，設有成排的日光燈管照明、黑與白色水磨石地板與淺灰色Bardiglio大理石牆面，充滿世紀中期現代主義（Vintage Mid-century）辦公室風格的家具，非常有辨識度。

▲KENZO全新形象店店裝實現了Nigo的設計理念，獨賣品項常春藤學院嵌花針織上衣 。（圖／品牌提供）

同樣進駐微風南山的還有KENZO全新形象店，店裝實現了設計總監Nigo的設計理念，標誌性日本海棠花「Boke flower」成為衣桿元素，並以大量木紋和透明玻璃形成鮮明對比。店內展示了品牌第五個秋冬DROP University 校園系列，賦予全新老虎刺繡於棒球外套、機車夾克上，還有費爾島編織注入套頭毛衣與背心等單品豐富秋冬時節的混搭魅力。